Kiko Matamoros es cansa i envia un missatge clar a Anita Matamoros: 'A veure si…'

En el programa Ni que fuéramos s'ha tractat la brutal esbroncada entre Makoke i Terelu Campos a Supervivientes. Encara que el que realment ha impactat ha estat el que Kiko Matamoros ha dit sobre l'origen d'aquesta disputa: la seva filla, Anita Matamoros. A més, el col·laborador ha enviat un missatge clar a Anita i ha confessat que "a veure si et poses d'acord".

Makoke ha retret a Terelu que no l'ha recolzada en els moments més difícils de la seva vida. Terelu ha explicat que el seu distanciament es deu a una mala època entre Makoke i la seva filla, Alejandra Rubio.

Kiko Matamoros ha volgut aclarir la situació en el programa. A més, ha aprofitat per llançar un missatge clar sobre la seva filla, Anita Matamoros. "Al passadís de Telecinco hi va haver un enfrontament entre Makoke i Alejandra", ha revelat María Patiño, presentadora de l'espai.

Kiko Matamoros envia un missatge clar a Anita Matamoros

Matamoros ha volgut posar context al conflicte: "Tot ve d'abans. Es va filtrar una conversa telefònica d'Alejandra Rubio amb un tercer, en aquesta trucada es deia que Anita era gilipolles. En comptes de relativitzar-ho perquè eren coses de criatures, perquè tenien 16 anys, allà va començar la guerra", ha explicat.

El col·laborador ha insistit que va intentar minimitzar l'assumpte. "Jo el que vaig fer va ser dir: 'Treu-li importància perquè són coses de criatures'", ha assenyalat. No obstant això, ha mostrat el seu malestar per l'actitud de la seva filla.

"En el programa no volia parlar de la meva filla perquè és la meva filla. Quan li ve de gust parla en públic, però quan li ve malament diu que no es pot parlar. A veure si et poses d'acord ja per saber què he de fer jo", ha llançat en directe.

Malgrat no mantenir relació amb Anita Matamoros, Kiko ha defensat la seva posició. Ha volgut recolzar-la en la polèmica de Supervivientes i en la guerra entre Makoke i Terelu. El seu missatge en directe ha sorprès els espectadors.

Kiko Matamoros ha donat la cara per Anita Matamoros

El debat sobre aquesta polèmica segueix obert. Makoke ha insistit que el seu enfrontament amb Terelu es deu a la seva falta de suport en moments complicats.

Terelu, per la seva banda, ha assenyalat que Makoke va tenir problemes amb la seva filla Alejandra. Kiko Matamoros ha intervingut per donar la seva versió i deixar clara la seva postura sobre Anita Matamoros.

El públic no ha passat per alt la tensió. L'actitud de Kiko ha deixat en evidència el seu dolor per la falta de relació amb Anita Matamoros. El seu missatge ha estat clar i vol saber si pot parlar d'ella o no.