Carmen Borrego reacciona per fi a la 'bomba' que ha esclatat dins de 'GH Dúo'

Carmen Borrego no ha trigat a mostrar quina és la seva postura sobre el que el seu fill està vivint en aquests moments. El fill de la col·laboradora, que sembla haver trobat l'amor a la casa de GH Dúo, ha decidit mantenir en secret el seu romanç amb María 'La Jerezana'. Borrego, que és col·laboradora habitual de l'esmentat espai, ha deixat clar que està feliç amb la manera amb què el seu fill s'està mostrant davant l'audiència.

La germana de Terelu Campos, en una distesa xerrada amb Adara Molinero, recordava un dels consells que li va donar al seu fill abans d'entrar en l'esmentat reality. Borrego li demanava al seu fill que es mostrés tal com és.

Un consell que sembla haver donat els seus fruits. "Està en estat pur", confirmava la seva orgullosa mare conscient del paper que està exercint Jose María.

Adara, en resposta a les paraules de la seva companya de programa, reconeixia que li agradava molt com s'estava mostrant José María davant el públic. "A mi m'ha canviat moltíssim la imatge que tenia d'ell", afirmava l'ex d'Álex Guita.

Carmen Borrego reacciona davant la situació que el seu fill està vivint a GH Dúo

La filla de María Teresa Campos no tenia manies a admetre que sentia "pudor" davant certes imatges protagonitzades pel seu fill i María 'La Jerezana'. "Tampoc m'agradaria que el meu fill em veiés fent-me petons amb el meu marit", expressava sobre el que ha vist de José María amb l'andalusa. Amb tot, reconeixia que els petons furtius li "encanten".

Al llarg dels últims dies a Borrego no li ha quedat més remei que acostumar-se als gestos d'afecte del seu fill cap a la seva companya. Així i tot, reconeixia que no està preparada per ser testimoni de certes escenes pujades de to.

"Si passa, em fico sota la taula. Em fa vergonya", explicava Carmen Borrego a Vamos a ver sobre la possibilitat que José María fes edredoning.

Almoguera, per la seva banda, sembla haver-se il·lusionat amb la seva companya de concurs. La parella, encara que vulgui, ja no pot dissimular la seva atracció. No obstant això, María i el fill de Carmen Borrego han optat per ocultar la seva relació als ulls de la resta de concursants.

Carmen Borrego reconeix que no li agradaria veure el seu fill protagonitzant certes escenes

Ambdós consideren que és "divertit" fer-se petons i dedicar-se mostres d'afecte a esquena dels seus companys. No obstant això, alguns d'ells ja sospiten que hi ha alguna cosa entre ells.

Més enllà de la relació d'Almoguera amb la concursant de GH Dúo Carmen Borrego explicava mirant a càmera que Adara té un "problema".

La col·laboradora de GH Dúo li recordava que, segons ella, "no tria bé". Una cosa en què la mateixa exconcursant estava d'acord.

"Es mereix ser feliç", clamava Carmen Borrego. Una afirmació davant la qual Adara reaccionava emocionada abraçant la tertuliana.