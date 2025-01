Confirmada l'última hora sobre Kiko Rivera i Irene Rosales: ‘Cada dia…’

Kiko Rivera sorprenia a tothom fa tan sols uns dies amb la reflexió que va compartir a les xarxes sobre la seva vida. El fill d'Isabel Pantoja es sincerava com mai, amb un missatge en què la figura de la seva dona apareixia com la peça fonamental de la seva vida. Ara, l'últim del qual hi ha constància és que Irene Rosales està molt orgullosa del seu marit, a qui dona suport incondicionalment.

Una setmana després de fer pública la carta més sincera i íntima que fins a la data havia fet el fill de Paquirri, el DJ es desfogava de nou. “Sempre hi haurà algú que dubtarà de tu, només assegura't que aquest algú no siguis tu”, començava la seva publicació.

El germà de Fran Rivera, a més, llançava un consell als seus fidels no exempt d'ironia. “T'has de sentir bé amb tu mateix, al cap i a la fi és amb qui passaràs la resta de la teva vida”.

Kiko Rivera torna a deixar clar que ell i la seva dona estan més units que mai

Sembla que Kiko està més disposat que mai a veure les coses des d'un angle més favorable. Així ho ha fet saber en referir-se fins i tot a com millorar el concepte que cal tenir d'un mateix.

“Posa't objectius reals per augmentar la teva autoestima”, insistia Kiko deixant clar que és millor “haver-ho intentat” que lamentar-se de no haver fet res.

Rivera, a més, llançava un missatge optimista: “Cada dia tens una oportunitat de començar a complir les teves metes”. I recordava les dues importants virtuts necessàries per assolir qualsevol meta important, “temps i paciència”.

Les paraules del marit d'Irene Rosales deixen clar que es troba en un dels millors moments de la seva vida. Va ser a l'octubre de l'any 2022 quan Kiko va patir un ictus que el va portar a decidir que volia “deixar enrere la mala vida, l'alcohol i les drogues”.

Irene Rosales s'ha mostrat molt orgullosa del seu marit

L'andalús, qui reconeix que va necessitar ajuda psicològica, està concentrat en ser més responsable en el seu dia a dia i en la seva feina. Testimoni d'aquest canvi de rumb és Irene Rosales, qui en el seu perfil de xarxes responia a les paraules del seu marit.

“D'això tracta l'aventura de la vida. De viure amb errors i encerts, de caure i aixecar-se, de voler i sentir, d'assaborir, riure i plorar”, afirmava Rosales. La dissenyadora, orgullosa del pare de les seves filles, anima el seu marit a mantenir-se ferm en el seu propòsit.

“Només demano salut per aquest any, perquè la resta ho aconseguim en equip”, deixava caure mostrant el seu suport incondicional a Kiko. Una afirmació que demostra que Rivera i la seva dona estan, en aquests moments, més units que mai. Malgrat el distanciament que Kiko manté amb la seva família, el DJ ha trobat en la seva dona i els seus fills el pilar fonamental de la seva vida.