La foto de Charlene de Mònaco amb un famós espanyol que Albert no esperava

El nou centre d'entreteniment Box98 ha estat inaugurat per tot el que és alt al Principat de Mònaco. I qui es va emportar totes les mirades va ser Charlène de Mònaco, que es va posar al volant per competir en un kart elèctric amb el pilot Carlos Sainz Jr. La seva aparició, en clau esportiva, va ser una de les més comentades de la jornada.

Un look inesperat i una actitud decidida

Charlène va optar per un atuendo còmode, però amb aire rebel: va lluir jaqueta de cuir, texans i sabatilles esportives. Aquesta vegada, el seu esperit competitiu va sortir a relluir. La princesa, juntament amb el seu marit Albert II i diversos membres de la família, va ser una de les protagonistes de l'esdeveniment.

El lloc triat per a l'obertura va ser un espai renovat a les Terrasses de Fontvieille, que abans albergaven la Col·lecció d'Automòbils del Príncep. Ara, aquests 4.700 metres quadrats s'han transformat en un centre d'oci per a tota la família. Box98 ofereix des de karting inspirat en el Gran Premi de Mònaco fins a bitlles, karaoke, simuladors i taules de billar.

Pilots de renom i família reial a la pista

A més de la presència d'Albert II, també hi van assistir Gareth Wittstock, germà de Charlène, i els joves Louis i Marie Ducruet, juntament amb Camille Gottlieb, fills d'Estefania de Mònaco. Tots van gaudir de l'activitat, però va ser Charlène qui va sorprendre els assistents. La seva soltura al conduir i el seu entusiasme van encendre els aplaudiments.

L'esdeveniment va comptar també amb grans figures de l'automobilisme. Carlos Sainz Jr., Mitch Evans, Francesco Castellacci i Stoffel Vandoorne van compartir pista amb els membres de la família principesca. La combinació d'esportistes d'elit i royals va donar com a resultat una jornada plena d'energia i emoció.

Un dels moments més destacats va ser veure Charlène deixar-se anar, oblidant per un moment la seva imatge reservada. Va demostrar habilitat, bon humor i una gran disposició per participar. La seva actitud va ser molt ben rebuda pels presents, que van celebrar veure-la tan implicada.

Un nou impuls a l'oci al Principat

Box98 neix com a resposta al tancament de l'anterior circuit de karting del Parking des Pêcheurs. La iniciativa va ser impulsada per Clivio Piccione i Gérard Sistek. S'alinea amb la visió del príncep Albert II, que busca ampliar l'oferta d'entreteniment per a joves i famílies a Mònaco.

Amb aquesta inauguració, el Principat referma el seu vincle amb el món del motor i l'exclusivitat. I aquesta vegada, Charlène de Mònaco va ser la millor ambaixadora d'aquesta filosofia. La seva aparició, senzilla, però decidida, va deixar clar que l'esport, la velocitat i la diversió també formen part del seu estil de vida.