Comunicat sorpresa de Nagore Robles, ex de Sandra Barneda: 'Molt important'

Nagore Robles està vivint un moment molt dolç, i no només per les galetes. L'ex de Sandra Barneda s'ha convertit en una de les grans protagonistes de Celebrity Bake Off: Famosos al Horno, el reality que emet cada dilluns TVE. I és que Nagore Robles ha sorprès després d'emetre un comunicat sorpresa per presentar a una persona "molt important".

La seva participació no està deixant indiferent a ningú, i no només per la seva destresa amb la rebosteria, sinó també pel seu sentit de l'humor. En el primer programa, Nagore Robles va regalar als espectadors un moment que ha estat molt comentat. Durant la primera prova, els participants havien de preparar unes galetes inspirades en alguna cosa significativa per a ells.

Nagore Robles va optar per un homenatge al seu gos Nas. Amb paciència i creativitat, va modelar una galeta que, segons ella, representava fidelment la seva estimada mascota. No obstant això, quan Eva Arguiñano, una de les jutgesses del talent, va observar el resultat, es va mostrar una mica confosa.

Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, emet un comunicat sorpresa

"Em despista el puntet", va preguntar Eva entre rialles, sense saber que era l'ull del gos. La situació va desfermar una onada de rialles al plató.

Nagore va intentar explicar-li que l'ull estava just on havia d'estar, però la jutgessa seguia sense veure-ho clar. Aquest episodi va quedar gravat en la memòria de molts fans, que van omplir les xarxes socials de comentaris i mems al respecte.

Ara, una setmana després, Nagore Robles ha volgut reprendre aquell divertit moment amb un inesperat comunicat a les seves xarxes socials. Amb la seva característica simpatia, l'excol·laboradora de televisió va compartir un vídeo que no ha tardat a viralitzar-se. En ell, apareix amb Nas als braços mentre es dirigeix directament a Eva Arguiñano.

Les divertides paraules de Nagore Robles, ex de Sandra Barneda

"Eva, he de presentar-te a una persona molt important i ensenyar-te on és el seu ull", comença dient Nagore, amb un somriure entremaliat. Tot seguit, aixeca el seu gos davant de la càmera i amb un to entre bromista i afectuós, assenyala: "Aquí, a la cara. On ha d'estar l'ull?".

El vídeo no acaba aquí. En una altra escena, Nagore Robles deixa anar Nas perquè corri lliurement per l'herba mentre comenta: "Nas, Eva, Eva, aquest és Nas. Mira com corre".

Amb aquest gest, Nagore Robles demostra, una vegada més, per què s'ha guanyat el cor de tants espectadors. El seu pas per Celebrity Bake Off està deixant empremta no només per les seves habilitats culinàries, sinó també per la seva autenticitat i proximitat. Cada dilluns, els fans esperen les seves intervencions, que solen anar acompanyades d'humor, tendresa i alguna ocurrència que es converteix en tema de conversa.