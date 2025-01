Nagore Robles emet un ferm comunicat sobre la cantant Yurena: 'És una...'

Fa només unes hores, Nagore Robles ha reaparegut en la presentació oficial de la nova temporada de Bake Off: Famosos al Horno. Moment que ha aprofitat per emetre un contundent comunicat sobre la cantant Yurena: "És una de les meves debilitats".

No hi ha cap dubte que aquesta presentadora i col·laboradora de televisió ha començat amb molt bon peu aquest 2025. I prova d'això és el nou projecte professional en què s'ha embarcat.

Tal com ja s'ha confirmat, Nagore Robles serà una de les noves concursants que formaran part d'aquest famós programa culinari. Elenc es completa amb rostres tan coneguts com Finito de Córdoba, la cantant Yurena o Carmen Morales, entre molts altres.

Aquest dimarts, 7 de gener, i a l'espera que Bake Off: Famosos al Horno doni el tret de sortida, l'exgran germana i la resta dels seus companys han acudit a la presentació.

Durant el corresponent photocall, Nagore Robles no ha tingut cap problema a respondre a totes les preguntes de la premsa. Moment en què ha parlat sense embuts sobre diversos dels seus nous companys, entre ells, de la cantant Yurena.

"M'ha sorprès moltíssim Carmen Morales. Per a mi és una de les meves debilitats juntament amb Yurena", ha assegurat la presentadora de televisió davant les càmeres d'Europa Press.

Nagore Robles trenca el seu silenci a favor de la cantant Yurena

A més, i després d'assegurar que Yurena i Carmen Morales són les seves "debilitats", Nagore Robles no ha volgut deixar passar l'ocasió per defensar públicament la cantant. I és que, segons ha assegurat, se l'ha menyspreat durant tots aquests anys:

"Crec que Espanya està en deute amb Yurena... Crec que no ha estat ben tractada, se l'ha jutjat molt malament durant molt de temps. Crec que hi ha hagut burles, mofes i, com us dic, tractes molt qüestionables i és una tia meravellosa. És una dona estupenda amb un cor immens".

D'altra banda, i després de donar la cara per la seva nova amiga, la cantant Yurena, Nagore Robles també ha volgut parlar sobre el seu altre gran descobriment: la filla de Rocío Dúrcal.

"Jo a Carmen Morales ja l'admirava moltíssim d'abans, o sigui, com a actriu, la seva veu... I després, a més, ser filla de Rocío Dúrcal... Que per a mi està entre les meves artistes favorites espanyoles. He crescut i he nascut amb la seva música i tenia tantes ganes de conèixer-la".