Comunicat sorpresa de Manuel 'El Cordobés' i Virginia Troconis: 'Estic ple de…'

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ torna a les seves xarxes socials i anuncia un nou i inesperat comunicat amb el suport de la seva dona, Virginia Troconis. En el seu nou post, l'extorero ha assegurat que està “ple d'il·lusió” perquè la vida no deixa de sorprendre'l.

No hi ha cap dubte que Manuel està passant per un dels seus millors moments, tant a nivell personal com professional. Va ser el 2023 quan el pare d'Alba Díaz va anunciar a través d'una nota de premsa la seva sortida de les places de toros.

No obstant això, i malgrat la seva retirada de la tauromàquia, en els mesos posteriors hem pogut veure Manuel Díaz ‘El Cordobés’ col·laborant en diversos programes de televisió. Tant és així que, avui dia, forma part del nou equip de concursants de El Desafío.

Ara, el marit de Virginia Troconis ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora publicació. En ella, l'extorero ha compartit una sèrie d'imatges seves a les instal·lacions d'una coneguda empresa de comunicació.

Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció dels seus seguidors ha estat la profunda reflexió personal que ha compartit amb tots ells. “Preparat per al que ve i ple d'il·lusió perquè la vida no deixa de sorprendre'm. Estic segur que és perquè no deixo de lluitar…”, ha escrit Manuel ‘El Cordobés’.

L'última reflexió de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ provoca una immediata reacció en Virginia Troconis

Minuts després que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ assegurés que està “ple d'il·lusió perquè la vida no deixa de sorprendre'm”, Virginia Troconis ha trencat el seu silenci en aquesta xarxa social.

A través d'un comentari, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de donar-li la raó a Manuel Díaz: “D'això en dono fe! Lluitador incansable”.

Com era d'esperar, Virginia Troconis no ha estat l'única que ha reaccionat a la seva publicació. La seva filla, Alba Díaz, també ha volgut dedicar-li unes paraules, encara que això sí, carregades d'humor: “Ets un xaval”.

D'altra banda, diversos dels seus seguidors també han volgut aprofitar l'ocasió per opinar al respecte. “Olé els lluitadors valents com tu”, li ha escrit un usuari d'Instagram.

“Guapíssim! El meu torero preferit, ‘El Cordobés’. El meu somni és conèixer-te, ets supermeravellós i, sobretot, tens bon cor”, ha assegurat una de les majors seguidores de Manuel Díaz ‘El Cordobés’.