La nova confessió de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sobre ‘El Desafío’: ‘He passat…’

Fa uns dies, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ va trencar el seu silenci per fer una nova i inesperada revelació sobre la seva participació a El Desafío. “He passat molt de fred a l'hangar practicant”, va assegurar el torero de forma taxativa.

El passat divendres, 10 de gener, aquest conegut format va tornar a la graella d'Antena 3 amb la seva cinquena temporada. Durant la seva primera gala, vam poder veure els seus concursants sotmetre's als seus primers reptes dins d'aquesta irrepetible aventura.

Aquell dia, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ es va enfrontar a un complicat desafiament compost per dues parts. A la primera, aquest famós torero havia d'apuntar a una diana per explotar un globus que estava en constant moviment, gesta que va aconseguir en el primer intent.

No obstant això, la segona diana li va costar una mica més. En aquesta part, el concursant havia d'encertar al centre per destapar una ampolla amb la seva arma. A més, i per afegir-li més dificultat, va estar penjat d'un arnès.

Una prova que, segons va confessar després del programa, no va ser gens fàcil. “Hi vam dedicar moltes hores i és un èxit de tot l'equip”, va assegurar Manuel Díaz ‘El Cordobés’ davant les càmeres d'Antena 3.

No obstant això, i malgrat mostrar-se molt satisfet amb el resultat que va obtenir, el torero va deixar al descobert una inesperada confessió: “He passat molt de fred a l'hangar practicant”.

No obstant això, tot esforç té la seva recompensa, i prova d'això és l'excel·lent resultat que va aconseguir assolir. Motiu pel qual no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de dedicar-los unes boniques paraules als seus coaches per l'atenció i l'aprenentatge que li van proporcionar.

D'altra banda, i encara que no va aconseguir completar el desafiament sense errors, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ va expressar en tot moment la seva felicitat i satisfacció davant els magnífics resultats que va obtenir.

Tant és així que no va tenir cap problema a assegurar que la nota que els posen els jutges no és sempre el més important. “Estic més feliç que si m'haguessin donat el deu. Per a mi, el meu deu estava a donar-li al globus a la primera”, va sentenciar Manuel.