Fa unes hores, José Luis Martínez-Almeida ha anunciat a les xarxes que Teresa Urquijo està embarassada del seu primer fill en comú. Ara, ha sortit a la llum una nova informació relacionada amb la família d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo: el sexe del nadó.

Va ser el passat 6 d'abril quan Almeida i la seva dona es van donar el 'sí, vull' davant de tots els seus amics i éssers estimats. Des de llavors, el matrimoni ha gaudit al màxim del seu amor.

No obstant això, aquest diumenge, 26 de gener, José Luis Martínez-Almeida va deixar sense paraules a tots els seus seguidors de les xarxes socials. I tot en desvelar que, vuit mesos després del seu casament, Teresa Urquijo espera el seu primer fill: “Aviat serem tres a la família”.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran enrenou al voltant de la família d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo. Tant és així que en les últimes hores han sortit a la llum diverses informacions relacionades amb l'arribada del seu nadó.

No obstant això, fa només unes hores, OkDiario ha deixat al descobert en exclusiva totes les novetats sobre aquest embaràs. I és que, tal com han pogut confirmar, Almeida i la seva dona estan esperant una nena.

Surten a la llum novetats sobre el nadó que arribarà a la família d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo d'aquí a pocs mesos

Aquest diumenge, José Luis Martínez-Almeida va anunciar a les seves xarxes socials l'arribada del seu primer fill. No obstant això, no ha estat fins aquest mateix matí quan el citat mitjà ha confirmat que la cunyada d'Irene Urdangarin està esperant una nena.

Aquesta no és la primera vegada que l'embaràs de l'alcalde de Madrid i la germana de Juan Urquijo surt a la llum. Durant el passat mes d'octubre, van sortir a la llum diversos rumors que parlaven sobre aquest tema. No obstant això, el polític no va trigar a sortir públicament a desmentir-los.

No obstant això, des que la parella va unir les seves vides en matrimoni, Almeida ha deixat al descobert en diverses ocasions el seu desig de formar una família. I prova d'això és la conversa que va mantenir amb el director del citat mitjà el passat mes de juliol.

Durant la seva entrevista, el cunyat de Juan Urquijo va parlar sense embuts sobre la seva tan desitjada paternitat: “És cert que ella té més temps que jo. Es fa el que es pot. Espero, sens dubte, que puguem tenir fills”.

A més, l'alcalde de Madrid no va tenir cap problema a assegurar que, en aquest cas, la seva diferència d'edat amb la cunyada d'Irene Urdangarin juga en contra seva. “Convé no ser avi al mateix temps que ser pare”, va dir amb humor.

No obstant això, poc després de la publicació d'aquesta entrevista, ha estat el mateix alcalde qui ha confirmat a les seves xarxes socials l'embaràs de Teresa Urquijo. Com era d'esperar, aquesta notícia no ha passat gens desapercebuda per a la resta d'internautes.

Tant és així que, en les hores posteriors, la cunyada d'Irene Urdangarin i el seu marit han rebut desenes de felicitacions de diverses cares conegudes del nostre país i companys de partit d'Almeida.

“Moltes felicitats a tu i a Teresa, alcalde. Acabeu d'emprendre el camí més bonic que existeix”, els ha escrit el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.