El comentari d'Anabel Pantoja sobre David Rodríguez abans de l'ingrés de la seva filla

Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez porten més d'una setmana pendents de la salut de la seva única filla. La petita Alma, ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, els ha unit davant l'adversitat. Ara cobren més importància que mai les paraules que la neboda d'Isabel Pantoja va dir sobre el seu xicot: "Tant de bo em duri tota la vida".

Al llarg dels dies que la petita porta a l'hospital, els seus pares no s'han separat d'ella en cap moment. Familiars i amics estan sent testimonis de com Anabel i David es donen suport mútuament.

Pocs dies abans de donar a llum, Anabel concedia una entrevista en la qual donava a conèixer com és la seva parella. La neboda d'Isabel Pantoja explicava aleshores que el seu xicot "sol fer la compra, neteja, endreça la casa, planxa la roba de la nena".

Anabel Pantoja va deixar clar en poques paraules el que sent per David Rodríguez

La creadora de contingut, a més, aclaria com se sentia en aquest moment de la seva vida. "Estem vivint el que ens mereixíem". I afegia a continuació: "Tant de bo pogués signar que em duri això per a tota la vida, però això no es pot..."

La sevillana aleshores va confirmar sentir-se plena al costat de l'home amb qui s'ha estrenat en la maternitat. "Estic molt tranquil·la i feliç amb la vida i la persona que tinc al costat", afirmava. Una ocasió en què enviava un missatge a aquells que van voler en el seu dia obrir-li els ulls.

"Jo ja vaig triar i decidir el que em fa feliç. Així que els demano que almenys em deixin viure en pau", sentenciava, deixant clar que ho apostava tot per la seva història d'amor amb David.

Anabel Pantoja va defensar la seva història d'amor amb el fisioterapeuta

El que no sabia Anabel és que poques setmanes després que nasqués la seva filla viuria una situació com la que ara ella i la seva parella estan travessant. David, fisioterapeuta cordovès de 26 anys, va conèixer l'Anabel el 2023 durant la gira americana d'Isabel Pantoja.

En aquell moment la cosina de Kiko Rivera intentava superar la seva ruptura amb Yulen Pereira, la seva anterior parella després de finalitzar el seu pas per Supervivientes. David i Anabel van començar a sortir en secret, fins que al maig d'aquell any es va destapar el romanç.

Des de llavors, van començar a deixar a les xarxes mostres d'amor en què deixaven a la vista l'important vincle que havia sorgit entre ells. Mostra d'això va ser el missatge emotiu que Anabel Pantoja va compartir al seu mur desvelant el feliç que estava d'haver trobat a David, a qui va descriure com "la seva meitat".