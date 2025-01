Així és la milionària mansió de Pep Guardiola: ubicada en una luxosa zona de Barcelona

La recent separació entre Pep Guardiola i Cristina Serra ha estat una de les notícies més comentades. Després d'anys de relació, la parella ha decidit prendre camins diferents, encara que tots dos continuen centrats en les seves respectives trajectòries.

Guardiola segueix liderant el Manchester City, mentre que Serra es dedica a la moda i la gestió del negoci familiar. Malgrat la distància, el vincle que els uneix a Barcelona continua sent fort. Una connexió que es reflecteix en la impressionant casa que van adquirir a la ciutat.

Així és l'espectacular mansió de Pep Guardiola a Barcelona

La mansió, adquirida el 2021, es troba en una de les zones més exclusives de Barcelona, Pedralbes, a prop de la carretera de les Aigües i la muntanya de Sant Pere Màrtir. Amb un valor proper als 10 milions d'euros, aquesta propietat és un exemple de luxe i sofisticació.

Amb 741 metres quadrats de construcció sobre un terreny de més de 2.100 metres quadrats, la residència combina amplitud, comoditat i privacitat. El seu gran jardí i la seva piscina fan que aquesta casa sigui un autèntic refugi enmig de la capital catalana.

L'interior de l'habitatge destaca per la seva estètica minimalista i moderna, on els colors neutres i la decoració sòbria creen un ambient sofisticat. La cuina és un dels espais més destacats.

D'aquesta manera, tal com s'observa a la imatge, està dissenyada per aprofitar al màxim la llum natural. A més, ve equipada amb tot el necessari per satisfer les necessitats d'una família moderna.

La casa estava valorada en 10 milions d'euros

L'habitatge s'ha convertit en un símbol de l'èxit de Guardiola i la seva família. Encara que la separació marca una nova etapa en les seves vides, aquest habitatge continua sent un punt de connexió amb Barcelona, la ciutat que ha estat testimoni dels seus majors èxits.

Tot i que actualment resideix a Manchester a causa dels seus compromisos professionals, Pep Guardiola manté un fort lligam emocional amb Barcelona. Aquesta residència no només representa un espai de luxe, sinó també un símbol de les seves arrels i la seva història a la ciutat.

Un lloc que, malgrat els canvis en la seva vida, sempre tindrà un significat especial per a ell i la seva família. I és que més enllà del seu valor material, la casa de Pep Guardiola i la seva família encabeix records i vincles que transcendeixen el temps.