Així han crescut Milan i Sasha, els guapíssims fills de Gerard Piqué i Shakira

El temps passa de pressa i els fills de Shakira i Gerard Piqué ja no són aquells nens que solien aparèixer al costat dels seus famosos pares. Milan, d'11 anys, i Sasha, de 9, han cridat recentment l'atenció per com han crescut.

Un fet que va quedar reflectit en l'última publicació de la cantant a les seves xarxes socials. Shakira, immersa en la seva gira i en nous projectes musicals, va compartir una imatge en què apareixen els seus dos fills, Milan i Sasha.

El cert és que el canvi físic de tots dos no va passar desapercebut per als seus seguidors. Amb trets que recorden a Shakira i a Gerard Piqué, Milan i Sasha han heretat l'essència de tots dos i cada vegada mostren més personalitat.

Així han crescut els guapíssims fills de Gerard Piqué i Shakira

A la imatge compartida per Shakira, es pot veure els petits amb una expressió madura i confiada, reflectint el pas del temps. Milan, el gran, té un gran semblant amb Gerard Piqué, tant en les seves faccions com en la seva complexió.

Mentrestant, Sasha manté una combinació dels trets de tots dos, amb la cabellera daurada que recorda a la seva mare. No és la primera vegada que Shakira mostra els seus fills a les xarxes socials, però en aquesta ocasió l'impacte ha estat més gran.

Gerard Piqué, a prop dels seus fills a Miami

Enmig d'aquest creixement, la vida de Milan i Sasha ha fet un gir amb el trasllat a Miami juntament amb la seva mare. No obstant això, Gerard Piqué ha decidit traslladar-se temporalment a la ciutat nord-americana per estar a prop d'ells.

Mentre Shakira es troba centrada en la seva gira, l'exfutbolista ha optat per passar més temps amb els seus fills. Un detall curiós és que la seva parella actual, Clara Chía, encara no ha conegut els petits. A més, durant l'estada de Piqué a Miami, ella romandrà a Barcelona.

Un futur prometedor per a Milan i Sasha

A mesura que creixen, Milan i Sasha mostren cada vegada més interès per la música, seguint els passos de la seva mare. Amb un entorn familiar dividit entre Miami i Barcelona, la seva evolució continua sent un tema d'interès per als seguidors de l'exparella.