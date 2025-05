Carlota Corredera, enfonsada: filtren per què s'ha separat del seu marit, Carlos Maza

Carlota Corredera va confirmar a l'octubre de l'any passat la seva ruptura sentimental amb qui fins aleshores era el seu marit. La presentadora i Carlos de la Maza es van separar després d'una dècada d'unió, fruit de la qual va néixer la seva filla Alba. Ara, diversos mesos després de l'anunci del final de la seva relació, s'ha sabut que la raó va ser el desgast de la parella.

La confirmació del final del seu matrimoni va arribar mitjançant un comunicat a les seves xarxes socials. Aleshores, Carlota va deixar clar que, tot i que Carlos de la Maza i ella ja no són parella, sempre seran família i la prioritat és el benestar de la filla.

En el seu moment, la periodista va decidir no entrar en els detalls que van provocar la inesperada ruptura. Així i tot, es va refugiar a les xarxes per explicar com se sentia en aquell moment determinant de la seva vida. La comunicadora, aleshores, va demanar temps per poder digerir la complicada circumstància que estava vivint.

Surt a la llum la veritable raó per la qual Carlota Corredera i el seu marit van trencar la seva relació

Els seguidors, en conèixer la notícia de la ruptura, van caure en el compte que feia mesos que no publicava res de la seva vida amb Carlos de la Maza. Una cosa que va cridar l'atenció encara més, tenint en compte tot el que havia compartit fins aleshores. Ni tan sols es va referir al seu aniversari de casament, un fet que després va trobar explicació.

La periodista va esperar fins al mes de març per sincerar-se sobre el moment vital en què es troba. Va ser poc abans d'estrenar Tentáculos, el nou espai televisiu que presenta, quan va explicar com afronta la seva nova realitat.

"Ara mateix estic en ple procés de reconstrucció. No soc la mateixa dona que va presentar Sálvame, soc una altra Carlota", deixava caure la gallega.

La periodista va explicar que no estava disposada a lluitar en totes les batalles

Aleshores, va parlar de la seva situació després del divorci del seu marit. "Tinc 50 anys, separada, altres circumstàncies…", explicava sobre els canvis vitals que havia experimentat des de la seva última aparició televisiva.

Corredera va afirmar una cosa en aquell moment que alguns van creure que era una pista sobre el que va passar en el seu matrimoni: "Abans lluitava cada centímetre. Jo crec que ara trio les batalles perquè no compensa, al final les meves energies han d'estar en les batalles que valen la pena", sentenciava.

Unes paraules amb les quals podria estar donant a entendre que lluitar més per la seva relació ja no tenia sentit. Raó per la qual va decidir no seguir endavant. I per la qual ella i el pare de la seva filla van decidir prendre camins separats.

Corredera, intentant normalitzar la situació, va explicar que, tot i que en una altra època això no era així, ara les separacions estan a l'ordre del dia. Centrada en la seva nova feina televisiva, la que va ser presentadora de Sálvame, va demostrar tenir-ho clar.

"Mai renunciaré a l'amor, l'he viscut i no sé si el tornaré a viure", va reconèixer. Unes paraules després de les quals va confirmar que "mai" començaria una altra història si no estigués bé "i aquest punt encara no ha arribat".