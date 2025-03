Carlos III truca a Harry per parlar dels seus nets Archie i Lilibet: és molt trist

La preocupació a Buckingham ha anat en augment en les últimes setmanes a causa de l'estat de salut de Carlos III. El monarca ha rebut un diagnòstic preocupant per part dels seus metges, que han confirmat que el seu càncer de còlon no mostra signes de millora. Davant aquest panorama, els especialistes han advertit que, si el seu cos no comença a respondre al tractament, podria quedar-li aproximadament un any de vida.



Davant aquesta difícil situació, la família reial ha començat a preparar-se per a l'inevitable. Al palau ja s'estan prenent mesures per organitzar la futura successió i l'eventual coronació del príncep Guillem, hereu al tron. No obstant això, abans que aquest moment arribi, el rei ha expressat alguns desitjos personals que li agradaria veure complerts abans de la seva defunció.

L'últim desig de Carlos III

Entre les peticions més importants del monarca, n'hi ha una que destaca sobre la resta: conèixer en persona els seus néts Archie i Lilibet. Fins al moment, el rei no ha tingut l'oportunitat de compartir temps amb ells, cosa que li causa un profund dolor. El seu desig de reunir-se amb els petits s'ha convertit en una necessitat emocional abans del seu comiat.



Segons fonts properes a la Casa Reial, l'equip de Buckingham ja ha contactat amb l'entorn de Harry per fer-li arribar la petició del rei. Ara, la possibilitat que aquesta trobada es dugui a terme dependrà de la disposició del príncep i de la seva esposa, Meghan Markle.

Mitjans britànics han avançat que Harry de Sussex estaria disposat a concedir-li aquest últim desig al seu pare. El príncep, malgrat la tensa relació que manté amb la família reial, comprendria la importància d'aquest moment i estaria obert a organitzar una trobada.



No obstant això, Meghan Markle no comparteix la mateixa postura. Segons s'ha assenyalat, la duquessa de Sussex no està disposada a facilitar l'acostament entre el rei i els seus néts. Per a Meghan, les ferides del passat encara estan obertes i no veu raons per concedir favors a la família reial britànica.



Un obstacle difícil de superar

La negativa de Meghan podria convertir-se en el major obstacle perquè el rei vegi complerta la seva última voluntat. Tot i que es tracta del desig d'una persona amb una greu malaltia i un temps de vida incert, la duquessa sembla ferma en la seva decisió de no cedir.



Mentrestant, el temps continua avançant i la salut de Carlos III continua sent motiu de preocupació. El futur del tron britànic ja està en preparació, però en l'àmbit personal, el rei enfronta una batalla encara més dura: la d'acomiadar-se amb el consol d'haver conegut els seus néts.