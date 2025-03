Carlos III fa un moviment inesperat i d'urgència amb el seu fill Harry

La salut de Carles III es deteriora ràpidament. Els metges han estat clars: la malaltia avança i no li donen més d'un any de vida. Conscient de la gravetat del seu estat, el monarca ha pres una decisió important. Vol retrobar-se amb el seu fill menor, el príncep Harry, amb qui manté una relació trencada des de fa anys.

Des del seu ascens al tron, Carles ha intentat projectar estabilitat, però la seva situació personal és cada cop més delicada. Encara que el Palau de Buckingham ha intentat minimitzar la seva malaltia, fonts properes revelen que el rei s'enfronta a un càncer agressiu. La idea de partir sense haver intentat reconciliar-se amb Harry l'atormenta. El temps és un bé escàs i sent que no pot permetre's deixar assumptes pendents.

Una reconciliació amb impacte en la monarquia

El desig de Carles III no és només una qüestió familiar. La monarquia britànica travessa una de les seves èpoques més fràgils, i un acostament amb Harry podria ajudar a projectar una imatge d'unitat. No obstant això, fonts properes asseguren que la seva intenció va més enllà de l'estratègia política, segons publica En Blau.

Per aconseguir aquesta reunió, el rei ha recorregut al seu primogènit, el príncep Guillem. Aquest ha assumit la difícil tasca de convèncer Harry de tornar al Regne Unit. La conversa es planteja com una trobada privada entre pare i fill, però aconseguir que el duc de Sussex accepti no serà senzill.

El dilema del príncep Harry

Des de la seva llar a Califòrnia, Harry continua veient amb recel qualsevol intent d'acostament de la família reial. Tem que aquest gest sigui una estratègia per millorar la imatge de la corona. I no només això: que, una vegada més, els seus sentiments siguin ignorats en favor del protocol.

Malgrat les seves reserves, la idea de no acomiadar-se del seu pare l'atormenta. La malaltia del rei ha canviat les circumstàncies i sap que, si rebutja l'oportunitat de veure'l, podria enfrontar-se a un remordiment difícil de suportar.

Un passat ple de conflictes

La relació entre Carles i Harry es va trencar fa anys. La renúncia del duc de Sussex als seus deures reials el 2020 va ser només l'inici d'una sèrie d'enfrontaments públics. Des de llavors, les tensions han anat en augment. Les declaracions en entrevistes, el documental de Netflix i la publicació de Spare han aprofundit la distància entre ells.

Carles III, no obstant això, ha decidit que és moment de deixar l'orgull a un costat. La malaltia li ha donat una nova perspectiva i ara només busca resoldre la seva relació amb el seu fill abans que sigui massa tard. Segons fonts citades per En Blau, el monarca no vol partir amb comptes pendents.

Una decisió que marcarà el futur

El futur d'aquesta història depèn de la decisió de Harry. Si accepta la invitació del seu pare, aquesta trobada podria ser l'última oportunitat de tancar ferides. En cas contrari, la distància entre ambdós es tornaria definitiva.

El temps corre i l'oportunitat de reconciliació es redueix cada dia. Ara, el príncep Harry té a les seves mans la possibilitat de concedir-li al seu pare un últim desig.