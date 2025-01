Kiko Matamoros no es talla i posa contra les cordes a Blanca Romero: ‘Tot és un…’

El duel televisiu de les Campanades 2025 ha deixat resultats contundents. Al programa Ni que fuéramos els col·laboradors han disseccionat les Campanades de totes les cadenes. Kiko Matamoros no ha dubtat a posar contra les cordes a Blanca Romero en confessar que: “tot és un desastre”.

Al programa s'ha parlat sobre el vestit esperat de Cristina Pedroche fins a l'estil “massa guionitzat” de Broncano i Lalachus, cap detall ha quedat sense comentar. Sens dubte, un dels moments més tensos l'ha protagonitzat Kiko Matamoros, qui ha carregat amb duresa contra Blanca Romero.

“Irrellevants” i “un desastre en audiències”, així ha qualificat Matamoros les Campanades de Mediaset, presentades per Blanca Romero.

Kiko Matamoros posa contra les cordes a Blanca Romero

En una intervenció que no ha deixat lloc a dubtes, ha assegurat: “A Telecinco haurien d'haver-les donat Bárbara Rey, Maite Galdeano i Carmen Borrego. I haurien fet un 11 o un 12% d'audiència. Ho dic seriosament, sacrifiquen l'audiència per trenta monedes de plata”.

Aquestes paraules han ressonat amb força al plató, on altres col·laboradors com Lydia Lozano també han mostrat el seu desacord amb l'elecció dels presentadors a Telecinco. Mentre Telecinco registrava un dels seus pitjors resultats històrics, TVE i Antena 3 brillaven al capdamunt del rànquing d'audiències.

Les Campanades de Mediaset han perdut més d'un 9% de quota de pantalla i gairebé mig milió d'espectadors respecte a l'any anterior. Una caiguda estrepitosa que no només posa en dubte l'estratègia de la cadena, sinó que també genera debats interns.

Matamoros no ha dubtat a apuntar a les decisions executives com el principal problema. Segons ell, la falta de connexió amb l'audiència i una estratègia mal plantejada han condemnat la cadena a aquests números.

Kiko Matamoros deixa clar que les audiències de Mediaset es deuen a problemes anteriors

“Això no és culpa dels presentadors únicament. Hi ha un problema de fons que fa temps que no es resol”, ha afegit Kiko Matamoros, deixant entreveure que el declivi de Mediaset va més enllà d'una nit puntual.

Blanca Romero, que debutava a les Campanades de Telecinco, ha estat un dels principals blancs de les crítiques. Kiko Matamoros ha assenyalat que la seva presència no va generar l'expectació necessària i que al format li faltava espurna per poder competir amb els gegants de la nit especial. Malgrat els atacs, Romero no s'ha pronunciat al respecte, deixant que les xifres parlin per si soles.

Aquest resultat planteja un desafiament per a Telecinco, que haurà de replantejar la seva estratègia si vol recuperar el terreny perdut. Mentrestant, l'enfrontament entre Kiko Matamoros i Blanca Romero continua generant titulars, reflectint les tensions que es viuen darrere de les càmeres. Una nit que, per a molts, serà recordada no per la celebració, sinó pel debat que ha desfermat en el món televisiu.