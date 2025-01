Antonio David Flores sorprèn en anunciar l'última hora sobre Jesulín de Ubrique

Antonio David Flores s'ha referit en un dels seus últims directes de YouTube a una dada que té a veure amb Jesulín de Ubrique i la seva filla Andrea Janeiro. L'ex de Rocío Carrasco deixava caure la possibilitat que el torero ja no passi la pensió d'aliments a la filla que va tenir fruit de la seva relació Belén Esteban. Un fet que podria comprendre's atès que la jove, major d'edat des de 2017, es va independitzar fa anys i en l'actualitat a més treballa.

Tant el youtuber com les seves col·laboradores habituals qüestionaven l'actitud de la de Paracuellos qui, ara com ara, segueix vivint de parlar del pare de la seva filla.

EJERCE VIOLENCIA MEDIÁTICA?

Precisament fa uns dies Belén, que intenta en la mesura del possible no referir-se a la seva filla, no va poder més i va trencar el seu silenci. Malgrat que Andrea li va demanar a la seva mare que no la mencionés, l'ex de Jesulín no va poder ocultar el seu dolor amb l'últim menyspreu del torero.

Antonio David Flores s'ha referit a la pensió alimentària que Jesulín passava a la seva filla Andrea

La tertuliana escoltava la pregunta del seu company Kiko Matamoros sobre què havia fet Jesulín per la seva filla: "Res", responia Esteban. "Per no fer ni li ha trucat aquest Nadal. Si no ho dic rebento, callo per ella", sentenciava Belén.

Unes paraules amb les quals, sense voler entrar en detalls, va demostrar que no comprèn l'actitud de Jesulín amb la filla que tenen en comú.

Antonio David llançava una pregunta als seguidors del seu canal. El malagueny plantejava en veu alta la possibilitat que Belén, qui fa vint-i-tants anys que està a la televisió, hagi exercit "violència mediàtica, violència vicària" en referir-se al pare de la seva filla.

"Ho plantejo com a interrogant", deixava caure el pare de Rocío Flores. Segons ell, Belén Esteban porta més de dues dècades "parlant i difamant el pare de la seva filla i tot el que l'envolta". Una afirmació amb la qual es referia a la seva dona, María José Campanario, i a la resta de la seva família.

Amb tot, Flores deixava clar que el torero no va exercir mai com a pare respecte a Andrea. "Mai ho va fer. Però sí que va complir amb les seves obligacions econòmiques amb el pagament de la pensió d'aliments", afirmava.

Antonio David es pregunta si Belén Esteban exerceix algun tipus de violència cap a Jesulín

La realitat és que la distància i els anys han marcat la relació entre Andrea Janeiro i el seu pare. Una relació en la qual els conflictes i els rumors han estat els protagonistes des de la infància de la filla de Belén Esteban.

En l'actualitat, Andrea, qui es va graduar en Comunicació Audiovisual a Londres, viu a Los Angeles. La seva mare va ser qui li va donar el suport econòmic que necessitava quan la seva filla va ingressar a la universitat. Segons va explicar la princesa del poble, Jesulín es va negar a col·laborar al·legant que estudiar fora d'Espanya era un luxe innecessari.

Durant anys el torero li va passar mensualment a la seva filla la quantitat de 1.200 euros. Ara, com destapava Antonio David en el seu vídeo, hi ha la possibilitat que Jesulín no aboni la pensió alimentària d'Andrea des del moment en què aquesta és econòmicament independent.