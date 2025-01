Judit Martín i el dia que va confessar a TV3 el motiu pel qual no vol tenir fills

La comèdia catalana va tenir un lloc destacat a la gala dels Premis Feroz celebrada aquest dissabte. I és que Judit Martín es va convertir en una de les grans protagonistes de la vetllada. La col·laboradora de l'Està passant va sorprendre el públic amb una actuació memorable.

En la cerimònia, va imitar l'actriu Tilda Swinton, absent a la gala, arrencant rialles de tots els presents. El seu enginy va quedar en evidència quan es va encarregar ella mateixa de traduir simultàniament de l'anglès al castellà, provocant un dels moments més divertits.

Encara que l'atenció estava centrada en el cinema, que va triomfar amb Casa en flames i Salve María, Judit Martín va aconseguir robar-se part del protagonisme. La seva intervenció va posar de manifest la seva capacitat per connectar amb el públic i el seu talent per a la comèdia.

No hi ha dubte que Judit Martín s'ha consolidat com una de les figures més destacades de l'humor en el panorama actual. Les seves actuacions en programes de la televisió pública de Catalunya com Està passant o Polònia ho confirmen.

Judit Martín i el dia que va confessar per què no vol tenir fills

Més enllà del seu talent indiscutible, Martín sempre ha estat clara i sincera sobre les seves decisions personals, especialment en relació amb la maternitat. El 2019, durant la seva participació en el programa Al cotxe!, l'actriu va explicar amb total honestedat per què va decidir no tenir fills.

"No en tinc ni en tindré, ho tinc claríssim. Per mil motius, però trobo que és massa responsabilitat portar un nen al món. A més, no soc gens optimista amb el que estem vivint", va confessar en el seu moment.

Aquesta declaració reflecteix no només una decisió personal, sinó també una visió crítica i reflexiva sobre la societat actual. Martín, coneguda pel seu humor agut i la seva manera d'expressar-se, sempre ha destacat per no tenir por d'abordar temes que altres podrien evitar.

Un talent que transcendeix

Mentre reafirma la seva postura sobre la maternitat, Judit Martín continua brillant en l'àmbit professional. La seva actuació als Premis Feroz no només va destacar per l'humor, sinó també per l'originalitat i la capacitat de connectar amb el públic.

En una nit en què el cinema celebrava els seus èxits, Martín va demostrar que, més enllà de les seves eleccions personals, la seva trajectòria continua brillant. Amb cada aparició, reafirma que el talent, el carisma i l'autenticitat són les seves majors fortaleses, dins i fora de l'escenari.