Així és la increïble mansió on Marc Márquez viu amb la seva xicota, Gemma Pinto

Marc Márquez, un dels pilots més exitosos de MotoGP, no només és reconegut per la seva destresa a la pista, sinó també per les seves decisions fora d'ella. Després de patir una greu fractura d'húmer el 2020, Marc Márquez va optar per canviar de casa i mudar-se a Madrid.

El pilot va trobar a la capital espanyola un lloc ideal per superar la seva adversitat. Es tracta d'una imponent mansió a l'exclusiva zona de La Finca, a Pozuelo de Alarcón.

Així és l'espectacular mansió de Marc Márquez

Aquest espectacular xalet, valorat en més de deu milions d'euros, compta amb 1.350 metres quadrats de luxe. La residència no només és un refugi per al pilot, sinó també per a la seva xicota, Gemma Pinto.

La mansió està dissenyada amb la màxima comoditat i elegància. Al seu interior, destaquen les set habitacions decorades amb mobles de disseny d'alta gamma i electrodomèstics d'última generació.

El saló, de tonalitats en negre, marró i beix, crea un ambient càlid i acollidor. Un sofà marró xocolata i coixins a ratlles, juntament amb una vitrina decorativa, complementen l'espai que es troba equipat amb el més nou en tecnologia.

La zona de menjador, on el pilot sol rebre familiars i amics, disposa d'una taula per a més de deu comensals. A més, l'habitatge de Marc Márquez disposa d'una sala de jocs equipada amb una taula de billar i una diana.

Per completar el refugi, l'habitatge inclou un gimnàs completament equipat amb màquines d'entrenament i una llitera plegable per a fisioteràpia. També hi ha prestatgeries que exhibeixen alguns dels seus trofeus, cascos i llibres.

Marc Márquez i Gemma Pinto estan més enamorats que mai

L'exterior és igualment impressionant, amb una piscina de diverses altures, una zona chill-out amb llit balinès i una taula de vidre. Es tracta d'un espai ideal per gaudir de les càlides tardes d'estiu en companyia.

La llar de Marc Márquez a la zona de La Finca no només és un símbol del seu èxit en el món de les curses. La casa del català també és un espai on ha trobat la pau i la comoditat per recarregar energies.

Amb el seu disseny avantguardista, els seus espais pensats per al descans i el seu ambient familiar, aquesta residència s'ha convertit en el lloc perfecte per al pilot i Pinto. Un lloc per gaudir d'una vida tranquil·la i relaxada fora del focus mediàtic.