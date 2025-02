Beatriz Archidona diu el que tot Telecinco pensa sobre Terelu Campos: 'És una...'

Beatriz Archidona ha trencat el seu silenci per dir el que tot Telecinco pensa sobre Terelu Campos: "és una professional". La presentadora de ¡De Viernes!, va assistir als Premis GenZ i va parlar llargament sobre la seva companya de programa. Entre moltes altres coses, va assenyalar com les Campos sempre estan d'actualitat i la manera en què Terelu es pren estar en el focus.

"És una professional, sap de què va això, vull dir, dona joc", va explicar Beatriz posant en valor la filla de María Teresa Campos. Sobre si resulta fàcil treballar amb ella, Archidona va respondre de manera afirmativa negant els rumors que corren sobre els vetos que imposa Terelu. "No hi ha cap problema", va respondre la comunicadora.

Beatriz Archidona desvela el que pensa de Terelu Campos

Beatriz Archidona triomfa cada setmana al capdavant de ¡De Viernes!, juntament amb Santi Acosta. Tots dos han aconseguit que Telecinco remunti una franja horària difícil de superar. No obstant això, l'actualitat s'ha imposat i part del seu èxit se'l deuen a la família de Terelu Campos.

No hi ha dia en què les Campos no siguin notícia i això ha facilitat que a les filles de María Teresa no els falti feina. Sobre com ha estat el retorn de Terelu a Mediaset, Beatriz va parlar a la catifa vermella dels Premis GenZ. "És una professional.", va desvelar Archidona, dient així el que tot Telecinco pensa sobre Terelu Campos.

D'un quant temps ençà, part del contingut de ¡De Viernes!, ha girat al voltant de la família Campos i les seves últimes polèmiques. Beatriz n'és conscient i considera que Terelu té molta paciència per aguantar totes les setmanes al programa. No obstant això, la llarga trajectòria professional de la col·laboradora ha fet que es prengui amb filosofia haver d'apagar diàriament els focs que es produeixen.

"Terelu, jo crec que ja és una professional, sap de què va això. O sigui, vull dir, dona joc", opinava Archidona. Segons la presentadora, la mare d'Alejandra Rubio es presta a participar de les polèmiques, conscient del "mundillo en el qual ens dediquem".

Aquesta actitud de Terelu ajuda la resta dels seus companys que treballar amb ella sigui molt més senzill. Sobretot, quan es tracten temes més delicats.

Beatriz Archidona confessa com és treballar amb Terelu Campos

Sempre s'ha rumorejat que treballar amb Terelu no és senzill pels seus aires de grandesa i el seu desig de destacar per sobre de la resta. Sobre si és diva o no, Beatriz va desvelar com és realment treballar amb la col·laboradora. "Per a res, respecta sempre el company", va aclarir Archidona destacant la companyonia de la germana de Carmen Borrego.

Per a la presentadora, ¡De Viernes!, és un projecte en comú en el qual tots els col·laboradors "remen a favor". Per tant, no hi ha lloc per als favoritismes, ni tampoc per als vetos com s'ha especulat recentment. "No hi ha vetos, hi ha molt bon rotllo", va defensar Beatriz.

Encara que de tant en tant hi ha friccions entre els col·laboradors, en general es respira un ambient de pau al plató. Terelu ha contribuït a això, mostrant-se com una més entre el grup, encara que li hagi tocat ser protagonista en alguna ocasió. En definitiva, per a Archidona resulta senzill treballar amb Terelu malgrat les veus que s'alcen en contra de la filla de María Teresa.

Més d'un any porta ¡De Viernes!, formant part de la graella de Telecinco. El que va començar sent un projecte tímid, a poc a poc s'ha anat posicionant com l'aposta de la setmana. Gran part del seu èxit se'l deu a polèmiques com la de Bárbara Rey o les protagonitzades pel clan Campos.

Archidona promet un contingut sucós per a més endavant amb "una dona top estrella". De moment no hi ha res confirmat, però Beatriz aposta que serà un èxit.