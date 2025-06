Històric anunci de la Família Reial sobre el rei Felip: tot ha estat lluny d’Espanya

La Casa Reial ha confirmat un fet sense precedents: el rei Felip ha visitat dues missions clau de l'OTAN a l'Est d'Europa. Aquest viatge, de caràcter oficial i altament estratègic, s'ha desenvolupat íntegrament fora del territori espanyol. Amb això, el monarca ha reforçat el seu paper institucional com a cap suprem de les Forces Armades en un context marcat per la tensió amb Rússia.

Felip VI ha completat un recorregut militar per Romania i Eslovàquia, on Espanya manté més de mil efectius desplegats. Ha estat acompanyat en tot moment per la ministra de Defensa, Margarita Robles, i per la cúpula militar encapçalada per l'almirall general Teodoro Esteban López Calderón. La visita ha inclòs trobades amb alts comandaments, exercicis multinacionals i reunions amb els presidents d'ambdues repúbliques.

El viatge s'ha produït en un moment clau per a l'OTAN, coincidint amb maniobres com l'exercici ‘Strong Lineage 25’ a Eslovàquia. Aquesta operació té com a objectiu enfortir la interoperabilitat de la Brigada Multinacional al flanc oriental. Espanya, com a nació líder del battle group desplegat en sòl eslovac, ha enviat reforços addicionals durant aquest exercici, reafirmant el seu compromís amb la defensa col·lectiva.

El rei Felip VI visita les Forces Armades a l'Est d'Europa i dona suport a la seva tasca internacional

A Eslovàquia, Felip VI ha saludat personalment els integrants de la Brigada ‘Galicia VII', principalment del Regiment ‘Príncipe n.º 3', que serà rellevat pròximament després de sis mesos de missió. Per al general Pardo de Santayana, la visita del rei ha estat un ferm suport a les tropes desplegades fora d'Espanya. També ha assenyalat que la presència del rei ha elevat la moral dels efectius desplegats.

Romania ha estat la segona parada del periple reial, on el monarca ha conegut de prop la tasca de la infanteria de marina i del destacament aeri ‘Tigru’. Aquest grup, format per aviadors de l'Exèrcit de l'Aire, opera un radar d'alerta primerenca crucial per a la vigilància de l'espai aeri. La cooperació hispana-romanesa ha estat un dels aspectes destacats d'aquest viatge, que ha buscat enfortir els llaços de defensa mútua.

Durant les jornades, Felip ha recorregut camps de maniobres, instal·lacions militars i casernes. La seva agenda ha inclòs sessions informatives sobre l'avanç dels objectius marcats per l'OTAN, que preveu assolir el 2027 la plena operativitat de la brigada multinacional. Espanya ha estat reconeguda com un dels pilars fonamentals d'aquesta estratègia defensiva a l'Est d'Europa.

La visita del rei Felip referma el compromís d'Espanya amb l'estabilitat europea

La Família Reial ha subratllat la importància del viatge com a suport a la feina discreta de les Forces Armades en un context internacional delicat. Aquest tipus de desplaçaments, tot i estar lluny del focus mediàtic habitual, evidencien la implicació directa del rei amb les missions internacionals. Ha quedat clar que, tot i que tot hagi estat lluny d'Espanya, el seu significat ha tingut un profund abast nacional.

Amb aquesta visita històrica, Felip VI ha fet un pas més en la seva consolidació com a referent en política de defensa. Ha mostrat coneixement directe del desplegament militar espanyol a l'exterior i ha enviat un missatge clar d'unitat entre les institucions. L'OTAN ha valorat positivament aquest gest, que simbolitza el compromís d'Espanya amb la seguretat europea davant d'amenaces com la de Rússia.