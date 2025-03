Última hora sobre Mary de Dinamarca i el seu fill, el príncep Christian: 'És una...'

Mary de Dinamarca acaba de confirmar una última hora relacionada amb el seu fill, el príncep Christian: l'hereu continua amb la tradició familiar. La recent visita de Mary i el seu marit, el rei Frederic, al príncep Christian ha commogut els seguidors de la casa reial danesa. "És una llarga tradició que els membres de la casa reial serveixin a les Forces Armades", han dit.

La trobada va tenir lloc al quarter on el jove príncep de 19 anys ha començat la seva formació militar. Aquest esdeveniment és molt especial per a la família, ja que mostra el seu costat més proper i humà, lluny dels compromisos oficials que els caracteritzen.

Mary de Dinamarca dona una última hora relacionada amb el príncep Christian

Mary de Dinamarca i el príncep Christian han protagonitzat un dels moments més emotius de la casa reial danesa. El jove hereu es troba realitzant la seva formació militar d'acord amb el seu futur com a rei de Dinamarca. Més d'un mes porta el príncep realitzant el servei militar lluny de la seva família.

Dins d'aquest marc s'acaba de produir una última hora relacionada amb Mary de Dinamarca i el príncep Christian: segueix la tradició familiar. Fins al quarter d'Antvorskov s'han traslladat Mary i el seu marit, el rei Frederic, per reunir-se amb l'hereu al tron. Igual que passa amb Leonor, a Dinamarca "és una llarga tradició que els membres de la casa reial serveixin a les Forces Armades", expliquen.

Durant la seva visita, la família reial danesa va estar present a les instal·lacions del Regiment de Guàrdies de Slagelse. Acompanyats pels germans menors de Christian, Isabella, Josephine i Vincent, van compartir amb ell una jornada que va reflectir la calidesa i l'amor familiar. A més, aquesta trobada va ser transmesa a les xarxes socials, permetent que el públic veiés les afectuoses abraçades entre ells.

El rei Frederic, qui també va complir amb el servei militar, va mostrar orgull pel rendiment del seu fill gran. A través d'una publicació a Instagram, la casa reial danesa va revelar detalls de la visita i les emocions dels participants. La jornada va incloure un recorregut pel quarter, on Christian va mostrar la seva nova llar i va presentar els seus companys de formació.

Mary de Dinamarca, orgullosa que el príncep Christian segueixi la tradició

Mary de Dinamarca no va poder ocultar l'emoció que va sentir en retrobar-se amb el príncep Christian després de més d'un mes distanciats. La visita no només va ser una oportunitat per veure el príncep, sinó també per mostrar el seu suport i afecte en aquesta etapa de la seva vida.

A més, li va permetre conèixer detalls sobre la seva rutina a l'exèrcit i com s'està adaptant al seu nou entorn. El príncep Christian està al Regiment de Guàrdies de Slagelse des de gener, i el seu servei militar és una tradició a la família reial. La presència de la seva família no només va ser un acte simbòlic, també un recordatori del compromís dels monarques amb les tradicions daneses.

D'aquí que es va assenyalar en la publicació com servir a les Forces Armades és quelcom fonamental en els membres de la institució. Mary de Dinamarca, qui ha mostrat una gran proximitat amb els seus fills, va lluir visiblement orgullosa i feliç durant el retrobament. La seva emoció va ser evident, com es pot veure a les imatges publicades a les xarxes socials.

Per la seva banda, el príncep Christian, en el seu nou rol dins de l'exèrcit, es mostra compromès amb la seva formació i el servei al seu país. Aquest pas en la seva vida marca l'inici d'una sèrie d'experiències que el prepararan per a futures responsabilitats dins de la monarquia danesa. De la mateixa manera que van preparar el seu pare quan també va ingressar a l'exèrcit quan va complir la majoria d'edat.