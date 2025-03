L'anunci de David Bisbal i Rosanna Zanetti que confirma el que molts sospitaven

David Bisbal i Rosanna Zanetti van començar la seva relació el 2016 poc després de conèixer-se gràcies a un amic comú. Un amor consolidat fruit del qual van néixer els seus dos fills, Matteo i Bianca. Ara, quan la parella suma gairebé una dècada d'amor, el cantant andalús i la seva dona han intercanviat unes paraules a les xarxes que demostren com d'enamorats estan.

Fa poques setmanes el matrimoni va celebrar Sant Valentí compartint públicament missatges d'amor i imatges de moments de la seva vida que guarden en el record amb afecte. Un gest que demostra com de feliços estan.

“My forever valentine! T'estimo", va escriure Rosanna Zanetti al seu mur. La veneçolana va reconèixer que gaudeix mirant enrere per recordar "totes les coses tan boniques que hem viscut aquests 9 anys". A més, va deixar clar que el que més il·lusió li fa és mirar al futur per "seguir construint junts”.

David Bisbal i Rosanna Zanetti sorprenen en deixar a la vista el seu costat més íntim

Unes paraules que va escriure al seu perfil de xarxes juntament amb un vídeo d'ambdós en què els petons, les abraçades i els somriures eren els protagonistes. Gestos que demostren la complicitat de la parella i que ràpidament va rebre l'aplaudiment dels seus seguidors.

Qui també reaccionava poc després era el mateix David Bisbal a la publicació de la mare dels seus dos fills petits. "Veient el vídeo m'adono que he estat somrient tot el temps recordant aquests moments! Que bonic!", reconeixia l'almerienc.

Un comentari amb el qual el cantant va demostrar sentir-se feliç en pensar en aquesta etapa de la seva vida compartida al costat de la seva dona.

David Bisbal va deixar enrere la seva habitual discreció per proclamar el seu amor per la dona de la seva vida

Cal recordar que un any després de començar la seva relació Bisbal i Zanetti es van convertir en parella de fet. Molt discrets amb tot el relacionat amb la seva vida privada, el cantant i la model es van casar l'any 2018 en secret en un poble de Segòvia davant de 30 convidats.

Un casament que es va conèixer dies després de la seva celebració a les xarxes socials gràcies a unes instantànies que van compartir els seus protagonistes. "Ni en somnis hauríem imaginat un casament més perfecte: romàntica, emotiva, discreta i en la més absoluta intimitat", va escriure el cantant.

Unes paraules amb les quals l'intèrpret d'Ave María tornava a deixar clar que per a ell mantenir la seva vida privada lluny dels focus és molt important. Tot i així, hi ha ocasions com la del Dia dels Enamorats en què la parella trenca la seva habitual discreció per intercanviar-se romàntiques declaracions d'amor com aquesta més recent.