Males notícies per a María Pombo i Pablo Castellano: 'Tot està en mans d'advocats'

Després d'un temps allunyats de les polèmiques, María Pombo i Pablo Castellano han rebut males notícies. Tal com ha transcendit, un empresari ha trencat el seu silenci per reclamar-los un important deute econòmic al matrimoni i el seu entorn: "Tot està en mans d'advocats".

Fa només tres mesos, la influencer, el seu marit i la resta d'aquesta mediàtica família es van convertir en el centre de totes les mirades. I tot arran d'una inesperada notícia que va deixar al descobert la revista Semana.

En aquell moment, tots els ulls es van posar sobre la dona de Pablo Castellano després de sortir a la llum el suposat deute de 17.000 euros que mantenen amb l'empresa de logística Logfret Espanya.

Segons es va confirmar, aquesta entitat reclamava aquest import a Tipi Tent, la marca fundada el 2017 per María Pombo, la seva germana Marta i l'aleshores marit d'aquesta, Luis Giménez.

Després de transcendir aquesta delicada situació, les influencers no van trigar a desvincular-se d'aquesta marca de roba i van assegurar que solucionarien el problema. No obstant això, tres mesos després, el deute continua sense resoldre's.

Així mateix ho confirmen des de Logfret Espanya, empresa que encara no ha rebut el pagament pels seus serveis. "Vull enviar-li un missatge públic a María Pombo", han assegurat a la citada revista a través d'una conversa telefònica.

Els problemes no deixen d'augmentar per a María Pombo i Pablo Castellano

Encara que María Pombo i la seva germana Marta van anunciar la seva sortida de Tipi Tent a l'estiu de 2024, aquest quantiós deute correspon a mesos anteriors. Més concretament, abasta des de novembre de 2023 fins a gener de 2024, període en què ambdues encara formaven part de la societat.

Per aquest motiu, els propietaris de Logfret no han dubtat a reclamar-los directament a elles els més de 17.000 euros que els deuen. No obstant això, i encara que s'han sol·licitat un total de set factures a través d'un advocat i s'ha interposat una demanda, encara no s'ha saldat el deute:

"Volem que ens paguin i res més. Quan va passar això, María estava ficada a l'empresa... Tenim les dates de les factures i ella hi estava activament. Volem que María ens ajudi i això se solucioni".

A més, els propietaris d'aquesta empresa de logística consideren que, "amb la imatge que tenen" María Pombo, Pablo Castellano i la resta de la seva família, "haurien d'ajudar que se solucioni".

Per això, i en veure que aquest tema està lluny de solucionar-se, han llançat una clara advertència a través de la citada revista: "Ja està tot en mans d'advocats".

"Deien que calia buscar solució, però no sabem res. No sabem res d'ell[Luis Giménez], no agafa el telèfon, no contesta a res.[...]Estan demandats tant l'empresa com ell, li vam donar la possibilitat que pagués fraccionat, però no ha tornat a donar senyals de vida".