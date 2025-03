Andy McDougall, exmarit de Pelayo Díaz, decideix explicar-ho tot: 'Molta gent...'

Andy McDougall s'ha convertit en la persona escollida per Pelayo Díaz per defensar-lo des del plató de Supervivientes. L'argentí explicava com veia el seu ex en aquests primers compassos del concurs i compartia un desig. McDougall va assegurar que "molta gent no ho entén", referint-se a com es va mostrar en el passat Pelayo Díaz.

"Espero que la gent es tregui els seus prejudicis per la seva vida de luxe o per comentaris que ha fet", continuava dient. A continuació, va explicar que li agradaria que el públic connecti "amb el Pelayo com a persona i no com a personatge".

Jorge Javier, presentador de la gala del dijous de Supervivientes, va voler saber la raó per la qual Andy McDougall i Pelayo Díaz van trencar. "Sou exparella, us vau portar bé des del principi quan ho vau deixar?", va deixar caure el de Badalona.

L'ex de Pelayo Díaz desitja que el públic conegui com és en realitat l'asturià

Aleshores l'argentí va explicar com va ser el moment en què van decidir no seguir endavant com a parella. "Ens vam portar bé des del primer dia, ens vam separar plorant al llit, tristos perquè s'havia acabat", va aclarir de la manera més sincera.

El defensor de Pelayo Díaz va confirmar que aquella etapa de la seva vida està "superadíssima". A més, es va justificar dient que el seu ex té parella des de fa tres anys. Una circumstància que no li fa mal en absolut: "Jo estic molt bé i estic solter", va assegurar.

Precisament pocs dies abans de partir cap a Hondures com a concursant de Supervivientes, Pelayo Díaz va presentar en una entrevista al seu nuvi Gal Marom. Una ocasió en què el dissenyador va parlar per primera vegada obertament de la relació que ara manté.

L'asturià i la seva parella donaven detalls de com va començar la seva història d'amor. Va ser poc després de trencar amb McDougall quan Pelayo va telefonar a un nuvi anterior, Mark. Aquest li va recomanar que anés a una festa a Londres, un esdeveniment en què es va creuar per casualitat amb Gal, la seva actual parella.

Pelayo Díaz i Andy McDougall han sabut conservar la seva amistat malgrat la seva ruptura

Un amor a primera vista que han sabut mantenir a la distància atès que Díaz viu a Madrid i Marom a la capital francesa. Tots dos estan d'acord a construir un futur junts i no descarten la idea de convertir-se en pares. "Hem parlat de tenir fills, volem ser pares", reconeixien emocionats.

Un desig que podrien complir després que Pelayo i Gal es casin tal com el dissenyador ha reconegut. Aquesta serà la segona boda per a l'actual concursant de Supervivientes que va contreure matrimoni amb Andy McDougall el setembre de 2018. Un enllaç que va reunir a la madrilenya localitat d'El Escorial nombrosos rostres coneguts.

No obstant això, tres anys després, el 2021, la parella anunciava la seva ruptura. Un final després del qual, a la vista està, tots dos han sabut conservar la seva amistat. Prova d'això és que McDougall és qui defensa el dissenyador en el concurs de supervivència més famós de la televisió.