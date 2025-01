Adeu a Andreu Buenafuente de TV3: deixen anar la 'bomba' que ningú esperava

El reconegut presentador i còmic Andreu Buenafuente està a punt de fer un gir a la seva carrera televisiva. Segons l'exclusiva de Laura Fa i Lorena Vázquez, Buenafuente ha signat un acord amb RTVE per convertir-se en l'estrella d'un nou programa.

Aquesta incorporació marcarà la seva sortida de TV3, on presenta l'exitós talk showVosaltres mateixos. La notícia arriba en un moment clau per a RTVE, que està buscant renovar i millorar la seva programació en la franja horària dels divendres.

Andreu Buenafuente fitxa per RTVE

La cadena ha observat l'èxit d'altres formats en la seva graella, com La Revuelta, presentat per David Broncano, i Late Xou, de Marc Giró. Aquests programes han aconseguit destacar-se en audiència, posicionant els seus conductors com a figures clau en la televisió nacional.

Segons les informacions de Fa i Vázquez, RTVE ha decidit confiar en Buenafuente per ocupar el buit que deixa La Revuelta els divendres. L'objectiu és aprofitar l'experiència del presentador català, que ha estat el creador i conductor de diversos programes exitosos.

Els divendres, en particular, han estat una franja complicada per a RTVE, amb competidors com el programa d'entrevistes De Viernes a Telecinco i el concurs El Desafío a Antena 3. Per això, el fitxatge de Buenafuente és considerat una aposta arriscada, però necessària per a la cadena.

Així, s'espera que la seva presència en pantalla aconsegueixi revertir la tendència negativa pel que fa a la quota de pantalla en aquesta franja horària. Sigui com sigui, Andreu Buenafuente gaudeix d'una brillant carrera a les seves espatlles, d'aquesta manera, tot apunta que aquest projecte serà tot un èxit.

Adeu a Andreu Buenafuente de TV3

El fitxatge també suposa un important canvi en la carrera d'Andreu Buenafuente, que haurà d'abandonar el seu lloc a TV3. A la televisió catalana ha gaudit d'un notable èxit amb Vosaltres mateixos. I és que l'espai ha obtingut grans dades d'audiència.

Encara que la seva feina a TV3 ha estat molt valorada, la nova oportunitat a RTVE es presenta com un desafiament que podria marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Així, Andreu Buenafuente es prepara per a un nou capítol en la seva carrera professional, amb el suport de RTVE.

El temps dirà si aquest fitxatge aconsegueix revertir la inèrcia televisiva de la franja horària dels divendres. A més, encara està per veure si consolidarà a Buenafuente com una de les principals figures de la televisió nacional.