Comunicat urgent sobre Curro, el nuvi de María Jesús Ruiz que ha patit un ictus

S'han encès totes les alarmes al voltant de Curro, l'actual parella sentimental de María Jesús Ruiz, arran de l'inesperat ictus que va patir dimarts passat, 14 de gener. Ara, i després d'aquest gran ensurt, la model ha tornat a les seves xarxes socials per emetre un comunicat urgent.

A través del seu perfil d'Instagram, la Miss Espanya ha compartit amb tots els seus seguidors una sèrie de fotografies. En elles, podem veure les primeres imatges del seu xicot ja fora de perill.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat l'important comunicat que María Jesús Ruiz ha emès en aquesta xarxa social. En ell, revela tots els detalls sobre l'últim contratemps de salut que ha patit Curro:

“Estem a la Unitat de l'Ictus. Va patir dimarts passat un episodi de paràlisi facial i, des de llavors, estem molt pendents de la seva evolució”, ha començat explicant aquesta coneguda model i col·laboradora de televisió.

María Jesús Ruiz torna a les xarxes amb un comunicat urgent sobre el seu xicot, Curro

Després d'exposar davant els seus més de 235.000 seguidors d'Instagram l'últim problema de salut de Curro, María Jesús Ruiz ha volgut dirigir-se directament als seus éssers estimats. I tot per agrair-los públicament tot el suport i afecte que ambdós han rebut de la seva part.

“Per a la nostra família i amics, gràcies pel vostre afecte i ajuda en aquests moments tan delicats. Un petó enorme. Aviat de tornada a la normalitat, si Déu vol”, ha afegit la model en el seu comunicat.

Com era d'esperar, les reaccions dels seus followers no s'han fet esperar. Tant és així que, en qüestió d'hores, María Jesús Ruiz ha rebut desenes de comentaris on li desitgen una recuperació ràpida a Curro.

“Molts ànims, parella. Tot anirà bé… Paciència i molt d'amor”, li ha assegurat una de les seves seguidores. “Desitjo de cor que et recuperis molt aviat, Curro, us envio tot el meu afecte”, ha escrit una altra internauta.

Altres, en canvi, han volgut destacar que aquesta no és la primera vegada que l'actual parella sentimental de María Jesús Ruiz s'enfronta a una situació similar. Motiu pel qual diversos usuaris els han aconsellat que siguin una mica més curosos i prudents.

“Tant de bo que es recuperi, però hauria de cuidar-se més perquè no és el primer avís” o “Curro, crec que hauries de baixar una mica la intensitat i anar-vos-en de vacances. Tant estrès no és bo” són només alguns dels missatges que ha rebut la model.