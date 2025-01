Fa unes hores ha sortit a la llum una informació inesperada sobre una investigació a càrrec sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez. La notícia ha generat un gran enrenou, augmentant l'interès per conèixer la versió dels protagonistes. Tots dos han decidit trencar el seu silenci i estan preparant un comunicat en el qual relataran la seva versió dels fets i els seus pròxims passos.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries va iniciar una investigació després de rebre un part de lesions de l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. La parella va ser citada a declarar el passat 27 de gener en qualitat d'investigats, però mai van ser detinguts. Aquesta situació ha generat una gran atenció mediàtica, ja que es tracta d'un assumpte delicat que involucra la seva filla Alma.

Davant l'impacte de la notícia, Anabel i David han optat per mantenir la calma i respondre de manera oficial a través d'un comunicat. Què diran en el seu missatge i com afectarà això a la investigació en curs?

Anabel Pantoja i David Rodríguez expliquen tota la veritat en plena investigació

La notícia de la investigació a Anabel Pantoja i la seva parella va sortir a la llum després del comunicat emès pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC). Segons l'organisme judicial, es van obrir diligències prèvies el 21 de gener per esclarir un presumpte delicte de maltractament infantil. Després de la remissió d'un informe mèdic de l'hospital on la filla de la parella va estar ingressada durant 18 dies.

El TSJC va detallar que l'informe va ser ratificat per un peritatge de l'Institut de Medicina Legal de Las Palmas, que va considerar que les lesions podien haver estat causades per un tercer. No obstant això, en el comunicat oficial s'aclareix que els pares no van ser detinguts en cap moment. A més, la investigació es duu a terme per protocol, com succeeix en casos similars.

El Tribunal va especificar que l'autoritat judicial ha decidit inhibir-se en favor del jutjat de San Bartolomé de Tirajana, on resideixen Anabel i David. Així mateix, no s'han dictat mesures cautelars ni pel que fa a la situació personal dels investigats ni sobre la tutela de la menor.

La investigació ha generat una onada d'especulacions en mitjans de comunicació i xarxes socials, on molts han mostrat el seu suport a Anabel Pantoja. La neboda d'Isabel Pantoja sempre ha estat una figura molt activa en xarxes, encara que en els últims dies ha optat per la discreció. Ara, segons informacions de la revista Lecturas, la influencer està preparant un comunicat en el qual aclarirà el que ha succeït.

Fonts properes a la parella asseguren que el comunicat serà emès en les pròximes hores. En ell, Anabel i David relataran el que van declarar davant el jutge, a més d'explicar els següents passos en el procés judicial. La parella també vol emfatitzar que la seva prioritat és el benestar de la seva filla, i que han seguit totes les recomanacions mèdiques i legals.

Al llarg d'aquests dies, la col·laboradora televisiva ha rebut nombroses mostres de suport d'amics, familiars i seguidors. No obstant això, també hi ha hagut crítiques i especulacions que han portat la parella a prendre la decisió de respondre oficialment i tancar rumors.

La situació d'Anabel i David: com continua la investigació?

Després de prestar declaració davant el jutge, la situació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez segueix en una fase d'investigació reservada. No s'han dictat mesures contra ells, cosa que suggereix que la justícia continua recollint informació abans de prendre decisions definitives.

Aquest tipus de procediments són habituals quan es rep un part de lesions d'un menor, ja que la prioritat és garantir la seva seguretat. La investigació busca esclarir les causes i el mecanisme de les lesions reportades en l'informe mèdic, considerant sempre l'interès superior del menor.

Mentrestant, Anabel i David han tornat a la seva rutina juntament amb la seva filla, intentant mantenir-se allunyats del focus mediàtic. No obstant això, l'atenció pública continua centrada en ells, i el comunicat que planegen emetre podria ser clau per aclarir dubtes i calmar la situació.

El cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez ha captat l'atenció del públic i els mitjans a causa de la seva delicadesa i a l'impacte mediàtic de la protagonista. El comunicat que emetran en les pròximes hores serà fonamental per esclarir la seva postura i respondre a la polèmica. Aconseguirà aquesta declaració dissipar els dubtes i canviar el rumb del cas?