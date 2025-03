Ana Rosa Quintana frena 'El Programa de AR' i diu prou: 'El meu marit és...'

Ana Rosa Quintana ha hagut d'aclarir les seves paraules després de rebre una onada de crítiques aquest cap de setmana. La presentadora de El Programa de AR es va veure embolicada en una controvèrsia després de fer una petició a l'espai de la tarda de divendres. En un comentari durant la cobertura de Supervivientes, Ana Rosa va suggerir que seria necessari posar subtítols per entendre el que s'estava dient.

"Si us plau, poseu subtítols, perquè és que no s'entén res del que diuen", va expressar la comunicadora. La petició va ser dirigida a l'organització del programa, després d'un intens desacord entre els concursants José Carlos Montoya i Manuel González. Aquest va tenir lloc a la gala de dijous, quan els concursants discutien acaloradament.

Ana Rosa Quintana ha tallat El Programa de AR per deixar clar que no té res contra Andalusia. "El meu marit és andalús", ha declarat al respecte.

El to i la rapidesa amb què parlaven els implicats en el conflicte van generar confusió. Arran d'aquesta intervenció, molts van interpretar que Ana Rosa es burlava de l'accent andalús. Les xarxes socials no van trigar a esclatar amb comentaris de retret cap a la presentadora, que van considerar la seva observació com un atac directe als andalusos.

Ana Rosa Quintana ha rebut crítiques

Aquest cap de setmana, Ana Rosa no va dubtar a defensar-se davant les crítiques. En el seu programa de dilluns, es va referir a l'assumpte amb fermesa, aclarint que el seu comentari no tenia la intenció de menysprear cap comunitat. "Us heu fixat que estava subtitulat el vídeo, però ve subtitulat de Supervivientes, no l'hem subtitulat nosaltres", ha explicat Ana Rosa.

Va subratllar que la petició de subtítols no era una crítica a l'accent, sinó una resposta a la rapidesa amb què els concursants es comunicaven. La presentadora va detallar que en el moment del conflicte, tant Manuel com Montoya parlaven alhora, dificultant la comprensió. "Estaven tots dos barallant-se i no se'ls entenia res perquè parlaven un damunt de l'altre, com si fos la taula política", detalla.

Amb to ferm, Ana Rosa va deixar clar que no hi havia maldat en les seves paraules. "Jo tinc molts defectes, però això és una ximpleria com una casa de pagès", comenta, desqualificant les acusacions. A més, la presentadora va emfatitzar que no toleraria que s'interpretessin els seus comentaris d'aquesta manera.

"Creuen vostès que jo diré que cal subtitular l'andalús?", qüestiona, visiblement molesta. Ana Rosa va recordar a l'audiència que la seva relació personal amb Andalusia és estreta. "El meu marit és andalús, tota la seva família és andalusa i jo soc mig andalusa", recalca, reafirmant el seu vincle amb la regió.

Ana Rosa Quintana, coneguda pel seu estil directe i ferm, va deixar clar que no permetria que les seves paraules fossin malinterpretades o manipulades. La presentadora de Mediaset no va dubtar a defensar la seva postura, recordant que, de vegades, les crítiques poden ser excessives i poc fonamentades.

En definitiva, Ana Rosa es va mostrar decidida a posar fi a la polèmica i seguir endavant amb la seva feina sense que les controvèrsies enterbolissin la seva tasca.