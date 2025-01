Ana Obregón fa saltar les alarmes després d'enviar un missatge a María Patiño: 'Estic…'

En el programa Ni que fuéramos, María Patiño ha començat el dia confessant una revelació que ha deixat a tots els espectadors expectants. Segons ha relatat, ahir a la nit va parlar per telèfon amb Ana Obregón. I avui Ana Obregón ha fet saltar les alarmes després d'enviar un missatge a María Patiño en el qual confessa que: "Estic entre l'espasa i la paret".

Després de repassar la polèmica que envolta Ana Obregón, relacionada amb suposats maltractaments cap als seus companys de feina, com Nia Correia i María Pombo. María Patiño ha decidit trucar en directe a l'actriu per escoltar la seva versió dels fets. No obstant això, la sorpresa ha arribat quan Ana Obregón no ha respost a la trucada.

Malgrat aquest silenci inicial, poc després María Patiño ha rebut un missatge d'Ana Obregón que ha compartit amb la seva audiència. "Em posa Ana Obregón: 'Hola María'".

Ana Obregón fa saltar les alarmes després del seu missatge a María Patiño

"'Acabo de veure les teves trucades, m'han trucat del meu programa i m'han dit que si us plau no faci declaracions. Estic entre l'espasa i la paret perquè ara estic a Antena 3, segur que m'entens. T'envio un petó enorme'", ha llegit María, deixant clar que la situació per a l'actriu és delicada.

María, fidel al seu estil, ha respost amb empatia. "Ana, t'entenc, un petó", ha dit en directe, enviant-li un missatge de suport. No obstant això, no ha pogut evitar expressar la seva preocupació per l'estat emocional de l'actriu.

Ana Obregón no pot parlar per contracte segons María Patiño

I és que les paraules d'Ana Obregón han encès totes les alarmes. Segons ha explicat María Patiño, Ana Obregón desitja parlar públicament i aclarir la seva postura, però no pot fer-ho a causa d'un contracte de confidencialitat que l'obliga a guardar silenci.

La polèmica que envolta Ana Obregón ha escalat en els últims dies, i aquest nou capítol no fa més que augmentar l'interès al voltant de la figura d'Ana. Mentrestant, els espectadors esperen ansiosos per conèixer la seva versió dels fets, una versió que, per ara, segueix silenciada per les restriccions contractuals.

La incertesa està servida, i tot apunta que aquesta història encara té molt a donar de què parlar. Aconseguirà Ana Obregón trencar el silenci? Podrà finalment donar la seva versió dels fets fora d'Antena 3? Per ara, tot són incògnites. Però el que sí que és segur és que, una vegada més, Ana Obregón ha aconseguit que tots els ulls estiguin posats en ella.