Ana Obregón deixa tothom KO després del seu últim moviment per la seva polèmica amb Nia Correia

En els últims dies, el món de la televisió i les xarxes socials ha viscut una gran agitació. Tot va començar quan Roberto Herrera va revelar un polèmic episodi ocorregut durant la gravació d'un espot publicitari per a les campanades de l'any 2022. El presentador va assegurar que Ana Obregón no havia facilitat la feina a Nia Correia, cosa que hauria provocat que la cantant no aparegués en algunes de les preses emeses a TVE.

Aquestes declaracions van encendre la guspira, Ana Obregón no va trigar a reaccionar i ha desmentit les paraules de Herrera de manera categòrica. A més, ha assegurat que el veritable problema havia estat un retard per part de Nia Correia a causa d'un enuig amb el seu vestit. Aquest encreuament de versions ha generat un intens debat a les xarxes socials.

Ana Obregón ha defensat la seva postura amb fermesa i ha utilitzat diverses plataformes per fer-ho. Primer, ho va fer a la revista SEMANA, després, al programa Y ahora Sonsoles. Estava previst que també aparegués a Espejo Público, tanmateix, això últim no ha estat possible.

Ana Obregón planta a diversos programes de televisió després de la seva polèmica amb Nia Correia

En les últimes hores, l'espai d'Antena 3 ha abordat el tema. Gema López, en ple directe, va lamentar l'absència de l'actriu. Va explicar que Ana Obregón s'havia compromès a intervenir al programa.

Va recordar com el dia anterior Ana havia parlat amb Pilar Vidal i assegurat la seva participació en directe. Tanmateix, en intentar contactar-la, l'equip va trobar el seu telèfon apagat. “Deu estar o treballant o descansant”, va comentar Gema López.

Malgrat el revés, la periodista va tenir paraules amables cap a Ana. Va destacar que mai abans havia escoltat queixes sobre la seva professionalitat o el seu tracte cap a l'equip. "És la primera vegada que escolto una queixa respecte a la professionalitat o al tracte que dona a l'equip Ana Obregón", va puntualitzar.

Ana Obregón torna a fer el mateix amb María Patiño

La polèmica no s'ha quedat aquí, al programa Ni que fuéramos, Ana Obregón ha tornat a sorprendre. Javi de Hoyos, col·laborador de l'espai, ha confessat que Ana el va trucar per expressar el seu desig de parlar amb María Patiño.

Tanmateix, quan María va intentar contactar-la en directe i Ana no va respondre. Davant aquesta situació, María va decidir enviar-li un missatge, poc després, va confessar que Ana l'havia deixat en vist.

Aquest comportament ha deixat desconcertats a tots els presentadors. El gest d'Ana, de voler aclarir la seva versió però no atendre les trucades, ha generat molts dubtes. Ningú aconsegueix entendre aquest moviment.

Mentrestant, les xarxes socials continuen ardent, els seguidors d'ambdós bàndols defensen les seves postures. I Ana Obregón continua sent el centre de totes les mirades.