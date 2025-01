Álvaro Muñoz Escassi acaba amb els rumors sobre Cristina Cifuentes: ‘Que guapa!’

Álvaro Muñoz Escassi ha tornat a les seves xarxes socials per tancar d'una vegada per totes els rumors relacionats amb Cristina Cifuentes. A través d'una nova publicació, el genet ha deixat al descobert el que realment pensa de la política: “Que guapa!”

No hi ha cap dubte que l'empresari ha començat amb molt bon peu aquest 2025. Després d'un 2024 marcat per la seva sonada separació de María José Suárez, aquest any l'ha iniciat de la mà de Sheila Casas, la seva actual parella sentimental.

Tanmateix, i malgrat les fotos que comparteix juntament amb l'actriu, Cristina Cifuentes s'ha convertit en la protagonista principal del seu perfil d'Instagram. Tot arran de l'última i reveladora imatge que ha compartit Álvaro Muñoz Escassi aquest dijous, 2 de gener.

En ella, podem veure a ambdós col·laboradors de TardeAR en una actitud d'allò més còmplice. Una instantània que ha aprofitat per desvelar la veritable relació que manté amb l'expresidenta de la Comunitat de Madrid.

“Que guapa sempre la meva companya”, ha escrit Álvaro Escassi a les històries del seu perfil d'Instagram. Unes paraules que ha compartit juntament amb la mencionada fotografia, on ha aprofitat per mencionar l'usuari de Cristina Cifuentes.

Álvaro Muñoz Escassi ha deixat els seus seguidors sense paraules amb l'última imatge que ha compartit al seu perfil d'Instagram. Una instantània protagonitzada per Cristina Cifuentes amb la qual ha tancat d'una vegada per totes els rumors relacionats amb la política.

Des de fa un temps, el genet i l'expresidenta de la Comunitat de Madrid formen part de l'equip de TardeAR. Tanmateix, fins ara, es desconeixia per complet la relació que realment existia entre ells.

No obstant això, aquest dijous, 2 de gener, Álvaro Muñoz Escassi i Cristina Cifuentes han decidit capturar la seva bona sintonia. I ho han fet amb una fotografia plena de complicitat.

A més, i per si no n'hi hagués prou, el genet ha aprofitat l'inici del nou any per confirmar públicament el seu festeig amb Sheila Casas. Després de mesos evitant posar etiquetes a la seva relació, ara l'empresari li ha dedicat a la seva noia unes boniques paraules a través de les xarxes.

“Començar l'any amb tu és una de les millors coses que m'han passat a la vida. Amb tu m'adono de tot el que feia abans malament i tot el que vull fer amb tu bé. Gràcies per apostar per mi, t'estimo.”