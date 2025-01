Confirmada la millor notícia sobre Mariona Ribas a 'Com si fos ahir'

El nou capítol de Com si fos ahir promet mantenir els espectadors enganxats a la pantalla amb un entramat d'emocions i conflictes. Les històries dels personatges tornen a creuar-se, deixant veure com les seves eleccions afecten tant el seu futur com els que els envolten.

Una vegada més, la sèrie aconsegueix capturar el ritme de la vida quotidiana, amb girs inesperats que no deixaran indiferent a ningú. En aquest nou capítol de la ficció catalana destaca la trama de la Isabel, a la qual dona vida Mariona Ribas.

Màxima felicitat per a Mariona Ribas a Com si fos ahir

La Isabel, interpretada magistralment per Mariona Ribas, fa un pas crucial en la seva vida en comunicar-li al Joel que ha trobat feina. La notícia no només obre noves portes en la seva carrera professional, sinó que també planteja una oportunitat emocionant: poder viure junts.

No obstant això, aquesta decisió es manté en secret, deixant la Marta al marge de tot. Mentre ella observa la felicitat del Joel sense saber a què es deu, rep una trucada inesperada de la Marina, que podria revelar el que la Isabel i el Joel intenten mantenir ocult.

La Cristina i la Gemma: un favor que complica les coses

D'altra banda, la Cristina convenç la Gemma perquè l'ajudi a transportar uns mobles a casa seva a Les Planes. Aquest simple favor desencadena una sèrie de trobades inesperades, ja que el Toni apareix a casa de la Gemma per recollir unes cartes importants.

La coincidència entre ells afegeix tensió i preguntes sense resoldre que podrien canviar la dinàmica de les seves relacions. En un gest d'agraïment, l'Itziar decideix vendre el seu cotxe per organitzar un dinar especial per a la Sílvia i el Francesc, que han estat un gran suport.

Durant la trobada, sorgeix un moment inesperat quan l'Itziar i l'Ivan es coneixen. Des del primer instant, sembla haver-hi una connexió genuïna entre ambdós, deixant entreveure que aquesta relació podria ser l'inici d'alguna cosa més.

Les trames entrellaçades d'aquest capítol mostren la complexitat de les relacions humanes. A més, també deixen obertes múltiples incògnites que els espectadors estaran ansiosos per resoldre en els pròxims episodis de la sèrie de la sobretaula de TV3.