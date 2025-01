Alexia Rivas revela les seves converses privades amb Álvaro Morata a 'Vamos a ver'

Álvaro Morata està de màxima actualitat després de sortir a la llum que s'ha donat una nova oportunitat amb Alice Campello. I sobre aquesta reconciliació, Alexia Rivas ha parlat alt i clar al programa Vamos a ver. Ella ho ha fet destapant totes les converses privades que ha tingut amb el futbolista sobre la relació amb la seva dona.

I, precisament per això, ha exposat que la sorprèn el que han fet. No confia massa en aquest nou acostament.

Alexia Rivas desvela les converses amb Álvaro Morata

Fa mesos que Álvaro Morata i Alice Campello van sorprendre tothom anunciant la seva ruptura sentimental. I ara han tornat a sorprendre desvelant que han decidit donar-se una segona oportunitat.

En aquest temps de separació, Alexia Rivas ha donat tota la informació existent sobre la relació gràcies a les converses que ha tingut amb el futbolista. Converses que ha mantingut i manté, i que ara ha desvelat a Vamos a ver.

En concret, la col·laboradora ha afirmat: “Jo ahir em vaig posar en contacte amb Álvaro i li vaig donar l'enhorabona. I també li vaig dir que estava molt sorpresa, perquè portem parlant molts mesos i tot el que m'ha transmès era que mai tornaria amb ella”.

Davant aquest comentari, Morata li hauria respost que, aleshores, veia la situació “molt fosca”, però que ara, amb ajuda professional, considerava possible una reconciliació. Justificació davant la qual Alexia ha afegit: “Que li vagi bé, però, a mi si em pregunten, que porto comunicant-me des de fa mesos amb ell, soc escèptica. Bàsicament, per coses que hem parlat”.

Opinions dividides sobre la reconciliació d'Álvaro Morata i Alice Campello

La notícia de la reconciliació ha generat diverses reaccions a Vamos a ver. Bibiana Fernández, igual que Alexia Rivas, ha expressat els seus dubtes sobre les segones oportunitats: “Mai s'ha de dir mai”.

“Per descomptat, cal alegrar-se, però jo no crec mai en les segones oportunitats. Al principi, hi ha una efervescència pel que aquesta persona ha significat a la teva vida, però després s'acaba”.

Mentrestant, Alessandro Lequio s'ha mostrat més optimista: “Jo vaig apostar per la reconciliació des del primer moment. I el que no es pot negar és que són una família en el sentit integral. Per a Alice, la família està per sobre de tot i haver-la reconstruït és fonamental”.

La situació ha generat un debat sobre la viabilitat de les segones oportunitats en les relacions. Mentre alguns celebren la reunificació de la família, altres, com Rivas i Fernández, es mostren escèptics sobre el futur de la parella.

En qualsevol cas, la reconciliació de Morata i Campello continua sent tema de conversa als mitjans. I també entre els seus seguidors, que estaran atents als pròxims capítols d'aquesta història.