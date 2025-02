Confirmat, llancen la 'bomba' sobre Emma Vilarasau que ningú esperava: baralla a crits

No hi ha dubte que una de les grans protagonistes dels Premis Feroz va ser Emma Vilarasau per la seva actuació a Casa en flames. Això no obstant, segons va revelar Juliana Canet al Que no surti d'aquí, el dia de la gala va estar lluny de ser senzill per a l'actriu catalana.

I és que tal com van destapar des del programa de Catalunya Ràdio, Emma Vilarasau va patir un contratemps inesperat que va posar a prova la seva paciència. Un fet que, molt probablement, hauria indignat a més d'un.

Emma Vilarasau i el seu drama als Premis Feroz

"L'actriu tenia un vestit que s'havia de posar a la gala i passar per la catifa vermella amb ell i havia d'arribar divendres a Pontevedra amb ella. Però aquest vestit no va arribar mai perquè Iberia li va perdre la maleta", va explicar Canet, qui va narrar amb detall el que va succeir.

L'elegant vestit que Emma havia escollit per a l'ocasió es va perdre durant el trasllat. Un fet que va causar un moment de gran tensió a la vigília d'un dels esdeveniments més importants de l'any per a la intèrpret.

Segons Canet, Vilarasau no es va prendre bé el contratemps. "Es veu que quan la tia va saber que li havien perdut els d'Iberia la maleta amb el vestit a dins, va muntar un cristo de Déu, va muntar un espectacle. Hi va haver crits i podríem dir que vam tenir a Emma Vilarasau en flames".

Malgrat els inconvenients, Vilarasau va aconseguir sortir airosa i va enlluernar a la catifa vermella amb un estilisme alternatiu que no va passar desapercebut. L'actriu es va mostrar radiant durant la gala, demostrant que el seu talent està per sobre de qualsevol contratemps.

Emma Vilarasau va brillar com mai

Aquest episodi se suma a les anècdotes que solen envoltar grans esdeveniments com els Premis Feroz. Esdeveniments on les expectatives i la pressió es combinen per crear moments inoblidables tant dins com fora de l'escenari.

Sigui com sigui, Emma Vilarasau va destacar a la gala, i no només per Casa en flames. La catalana també va sobresortir per la seva habilitat per superar les dificultats amb la mateixa intensitat que caracteritza els personatges que interpreta.

Sense dubte, Emma Vilarasau continua sent una de les figures més estimades i respectades del panorama artístic. Malgrat el contratemps, l'actriu catalana va brillar als Premis Feroz, reafirmant la seva posició com una de les grans referents de la interpretació.