Alerta: anuncien la pitjor notícia de Montoya després de perdre ‘Supervivientes’

Des que Montoya va tornar de la seva participació a Supervivientes, la situació per a l'exconcursant no ha fet més que complicar-se. Després de protagonitzar un enfrontament molt tens amb Anita Williams, Montoya ha decidit allunyar-se completament de la televisió. Des d'aleshores, s'ha refugiat en la seva família i en el seu entorn més proper, buscant estabilitat lluny del focus mediàtic.

Tot i que la seva absència al debat final del reality va ser justificada per una recomanació mèdica, Kike Calleja ha revelat nous detalls que mostren el delicat estat emocional del sevillà. Segons el periodista, Montoya està “absolutament trencat per dins” i la seva situació el sobrepassa. Aquestes declaracions confirmen que no només la seva salut física, sinó també el seu ànim, estan en nivells molt baixos.

Montoya està al corrent de totes les crítiques i comentaris que han circulat sobre ell després del seu retorn a Espanya. Aquesta realitat l'ha “desbordat” i ha afectat profundament el seu benestar, explica Calleja. Tot i rebre suport i ajuda professional, l'exconcursant evita fins i tot fer activitats que podrien ajudar-lo a millorar, com anar al gimnàs.

El difícil retorn de Montoya després de Supervivientes: allunyament temporal de la televisió

L'exconcursant tampoc no té previst tornar a la televisió a curt termini, tal com ha confirmat el periodista al programa Vamos a ver. Aquesta decisió respon, en part, a la seva necessitat de recuperar-se emocionalment i a la recomanació mèdica que ha seguit des del seu retorn. Per ara, sembla que la seva prioritat és centrar-se en el seu benestar i evitar situacions que puguin augmentar el seu malestar.

La família de Montoya està fent tot el possible per protegir-lo i ajudar-lo a superar aquest moment difícil. De fet, estan seguint les recomanacions mèdiques perquè ell només es dediqui a activitats que li resultin plaents i li aportin una mica de calma. Tanmateix, l'actitud del sevillà demostra que està immers en una gran decepció personal i emocional.

Montoya travessa una dura realitat després del seu pas per Supervivientes

A més del desencant que sent cap a Anita Williams, Montoya també està decebut amb la mateixa organització de Superviolentes. Segons ha explicat Carmen Borrego, que li ha mostrat el seu suport, “quan un puja tant, la baixada és complicada”. Aquesta frase reflecteix bé el xoc emocional que viu Montoya després d'experimentar tantes emocions intenses durant el concurs.

En definitiva, Montoya està travessant un dels moments més difícils de la seva vida després del seu pas pel programa. La pressió mediàtica, el conflicte amb altres participants i la manca de suport públic han influït negativament en el seu estat d'ànim. Per ara, la seva prioritat és cuidar-se i allunyar-se del soroll extern per intentar refer-se en privat.