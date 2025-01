Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, confirma la millor notícia: 'Veure el meu fill amb…'

Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, ha compartit amb tots els seus seguidors una de les notícies més emotives d'aquestes festes. La model ha viscut un Nadal de somni envoltada dels seus éssers estimats, una cosa que no ha dubtat a mostrar a les xarxes. Alba Carrillo ha confirmat la millor notícia sobre la seva família: estan molt units, així ho ha afirmat en confessar que està feliç per "veure el meu fill amb el seu pare".

Amb un somriure radiant i un cor ple de gratitud, Alba ha publicat una recopilació dels seus moments més especials d'aquestes festes. En la seva publicació, que ha acumulat milers de likes i comentaris, la presentadora confessava: “Aquests dies m'han fet molt feliç”. Aquestes paraules reflecteixen l'alegria i la pau que ha sentit durant aquestes dates tan significatives.

Entre les set imatges que va compartir, dues en particular han cridat poderosament l'atenció. La cinquena fotografia mostra el seu fill, fruit de la seva relació amb l'expilot de motociclisme Fonsi Nieto, al costat del seu pare.

Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, confirma la millor notícia

Sobre aquesta tendra imatge, Alba va escriure unes commovedores paraules: “Veure el meu fill amb el seu pare”. Aquest gest ha deixat clar la bona relació que manté amb Fonsi, tot i que la seva història d'amor va quedar en el passat.

La setena imatge també ha generat gran interès. En ella es veu una safata de dolços nadalencs que Alba va explicar haver preparat en família. “Fer xocolates nadalencs amb el meu fill i el seu germà”, va escriure, deixant entreveure la unió que existeix entre ambdues famílies.

Aquest detall demostra que Alba Carrillo manté una excel·lent relació no només amb Fonsi, sinó també amb Marta Castro, també ex de Fonsi Nieto i mare del seu segon fill.

Alba Carrillo ha demostrat que ha deixat enrere els rancors del passat

Amb aquestes publicacions, Alba Carrillo ha confirmat una de les millors notícies per al seu entorn: l'harmonia familiar que ha aconseguit construir amb el temps. Malgrat les diferències del passat, el respecte i la cordialitat entre Alba i Fonsi són evidents.

Les festes d'aquest any han estat, sens dubte, molt especials per a Alba Carrillo. Amb moments únics com veure el seu fill amb el seu pare i gaudir d'activitats familiars, la model ha demostrat que el veritable significat de Nadal és l'amor. El seu exemple de conciliació i respecte seguirà inspirant a molts dels seus seguidors, que esperen amb ànsia veure més moments feliços en la seva vida.