Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, sorprèn a tots amb la seva última hora: 'Ajudeu-me'

Alba Carrillo, coneguda model i col·laboradora televisiva, ha tornat a captar l'atenció dels seus seguidors. En aquesta ocasió, l'ex de Fonsi Nieto ha deixat tothom bocabadat amb un sorprenent anunci realitzat a través de les seves xarxes socials. I és que ha mostrat el seu ritual per estudiar i ha demanat als seus sants en confessar "ajudeu-me".

"Tornada als estudis, febrer és aquí i us vull ensenyar el meu altar", ha confessat Alba en un vídeo que ha compartit amb els seus seguidors. Amb un somriure i un to proper, ha mostrat el seu particular espai d'inspiració, un racó que barreja espiritualitat, tradicions i records personals.

La jove ha explicat amb detall els elements que componen aquest singular altar. "Us explico el que tinc aquí vigilant-me per als exàmens. Tinc a Ganesha, que és un déu amb cap d'elefant i li reso molt", ha confessat Alba.

Alba Carrillo, ex de Fonsi Nieto, sorprèn tothom després de la seva última hora

"El meu pare em va regalar un Sant Judes Tadeu, i també tinc a María Fernanda, la vedella del Grand Prix. Vull dir-vos amb això que no són incompatibles, són complementaris. Ajudeu-me els tres per als meus exàmens de febrer, us ho demano", ha expressat Alba entre rialles.

Però això no és tot, Alba també ha volgut incloure una figura que considera icònica en la seva vida. "Bé, i em faltava la gran Lola Flores. La porto sempre amb mi perquè em doni sort", ha afirmat amb convicció.

Alba Carrillo està llesta per enfrontar-se als exàmens que tindrà aviat

Aquest peculiar altar reflecteix la personalitat d'Alba, sempre autèntica i original. En ple procés de preparació per als seus exàmens de febrer, la jove ha mostrat una faceta que pocs coneixien. I és que, després de les seves recents vacances a Nova York, Alba no ha perdut el temps i s'ha bolcat de ple en els seus estudis de Filologia Clàssica.

La proximitat de la jove i la seva capacitat per connectar amb el públic continuen sent les seves grans armes. Ara, Alba Carrillo es prepara per als seus exàmens amb els seus déus i el suport de tots els seus seguidors.

Ara, amb l'energia renovada i el seu altar com a font de motivació, Alba Carrillo està llesta per afrontar els seus exàmens. Aquest inesperat gir en la seva vida ha despertat l'interès de molts, demostrant que mai deixa de sorprendre. Serà aquest altar la seva clau per a l'èxit acadèmic? Només el temps ho dirà.