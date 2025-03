La recent mort d'Isak Andic, fundador de Mango, ha posat els focus sobre la seva família, especialment sobre el seu fill gran, Jonathan Andic. Amb un perfil molt relacionat amb el món empresarial i un lloc destacat dins de Mango, Jonathan ha acaparat l'atenció mediàtica.

Ho ha fet no només per la seva carrera, sinó també per la seva vida personal, especialment pel seu compromís amb Paula Navarro, coneguda com a Paula Nata.

Així és Paula Nata, la dona de Jonathan Andic, l'hereu de Mango

Paula, de 33 anys, ha sabut destacar en diverses àrees. En primer lloc, la seva carrera com a influencer l'ha fet molt visible a les xarxes socials, on comparteix la seva passió per la moda, l'estil de vida i el luxe.

Amb més de 100.000 seguidors a Instagram, Paula és coneguda pels seus posats i la seva afició per les joies i les bosses de luxe. A més, és cofundadora d'All About Management, una agència de comunicació, i també creadora de la seva pròpia marca de joies.

Abans de convertir-se en una empresària d'èxit, Paula va passar gairebé una dècada treballant a l'àrea de màrqueting de Rabat. Un nom prestigiós en el sector de la joieria i rellotgeria de luxe a Espanya.

La seva experiència i la seva xarxa de contactes a la indústria l'han convertit en una figura clau en l'àmbit de la moda. Col·laborant amb marques de renom i compartint la seva visió i estil amb els seus seguidors.

Jonathan Andic i Paula Nata tenien plans de casar-se

Pel que fa a la seva vida personal, Paula Nata està compromesa amb Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango. La parella, que es va comprometre a principis de 2023, té plans de casar-se el 2025 a les Illes Balears, un lloc especial per a tots dos.

Encara que els detalls exactes de l'inici de la seva relació no són públics, la parella ha mostrat una gran connexió des del començament. El que semblava ser una història discreta s'ha convertit en un dels temes de conversa més comentats.

La sobtada mort d'Isak Andic, fundador de Mango, ha deixat un gran buit. Andic va construir un imperi tèxtil que va indicar la pauta en la indústria de la moda, convertint Mango en una de les marques més reconegudes a escala mundial.

Amb la seva defunció, la mirada dels mitjans s'ha centrat en els futurs hereus de la seva fortuna. En aquest context, el seu fill gran, Jonathan Andic, es perfila com el successor natural al capdavant del llegat de Mango.

Juntament amb ell, la figura de Paula Nata, la seva promesa, s'ha convertit en una de les més comentades. La futura esposa de Jonathan no només ha aconseguit destacar per la seva carrera professional, sinó també pel seu impacte en el món de la moda.