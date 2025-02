Així han crescut els guapíssims fills de Ramon Pellicer, exmarit de Julia Otero

Si hi ha un rostre que ha marcat la història de TV3, aquest és sens dubte el de Ramon Pellicer. Amb la seva veu inconfusible i el seu temple serè, el periodista ha estat informant els catalans durant dècades. La seva presència als informatius és sinònim de rigor i professionalisme.

Tanmateix, més enllà de les càmeres, Pellicer ha construït una família que ha crescut allunyada del focus mediàtic: els seus tres fills, fruit de la seva relació amb Lali Colomé, també periodista.

Ramon Pellicer i el seu passat amb Julia Otero

Abans de formar la seva actual família, Ramon Pellicer va estar casat amb Julia Otero, una altra de les grans figures del periodisme a Espanya. La seva relació va acabar fa molts anys, i avui cadascú ha seguit el seu propi camí, tant en l'àmbit personal com en el professional.

Mentre Otero va formar una família al costat de Josep Martínez i la seva filla Candela, Pellicer va trobar l'estabilitat al costat de Lali Colomé. I és que tal com hem dit anteriorment, Pellicer i Colomé comparteixen la seva vida amb els seus tres fills.

Martina Pellicer i els seus dos germans, la nova generació

Els fills de Pellicer i Colomé han crescut allunyats de la vida pública. Martina, la gran, ha demostrat el seu interès pel món de les xarxes socials, mentre que la mitjana ha destacat per ser més reservada. Per contra, del menor se'n coneixen molt pocs detalls.

Encara que no han seguit els passos del seu pare a la televisió, tots han crescut en una llar on la informació i l'actualitat han estat temes habituals a la taula. I és que no hi ha dubte que la influència periodística de Pellicer i Colomé ha estat present.

A diferència d'altres fills de figures mediàtiques, els dos fills menors de Pellicer han mantingut un perfil baix, gaudint de la seva privacitat. Per contra, podríem afirmar que Martina és la més famosa, ja que compta amb una gran comunitat a les xarxes.

Pellicer i Colomé han sabut protegir-los de l'impacte de la fama, permetent-los créixer sense la càrrega de ser "els fills de". Avui, cadascú segueix el seu camí, amb el suport d'una família que, encara que discreta, segueix unida i forta.