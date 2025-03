Així és la casa secreta que Gerard Piqué compartia amb Shakira lluny de Barcelona

Lluny del soroll de la ciutat i de l'enrenou mediàtic, Gerard Piqué troba el seu refugi en un racó exclusiu dels Pirineus. A la tranquil·la localitat de Bolvir, a pocs minuts de Puigcerdà, el català posseeix una espectacular mansió on es desconnecta de la rutina.

Aquesta propietat, que en el seu dia va compartir amb Shakira, continua sent un dels seus espais més privats. Ara, la gaudeix amb Clara Chía. L'exjugador del Barça va apostar per aquesta zona privilegiada de la Cerdanya, una destinació triada per moltes de les fortunes catalanes.

Així és la mansió secreta que Gerard Piqué compartia amb Shakira

L'habitatge de Gerard Piqué s'assenta sobre un ampli terreny de 2.000 metres quadrats i compta amb una superfície construïda de 600 metres quadrats. La seva estructura combina pedra, fusta i pissarra, materials típics de l'arquitectura d'alta muntanya.

D'aquesta manera, aquests materials aporten calidesa i un estil rústic molt cuidat. A més, els grans finestrals permeten una connexió total amb l'entorn, oferint vistes espectaculars a les muntanyes pirinenques.

L'habitatge està distribuït en dues plantes principals i unes golfes, proporcionant espais amplis i lluminosos. Encara que l'interior es manté en el més absolut hermetisme, algunes informacions apunten que disposa de diverses habitacions en suite i banys moderns.

El refugi de Gerard Piqué lluny de Barcelona

A més del seu espectacular disseny, la propietat està equipada amb diverses instal·lacions que la converteixen en un autèntic paradís per al descans i l'oci. I és que l'habitatge compta amb una pista de pàdel privada, ideal perquè Piqué mantingui el seu esperit competitiu.

També disposa d'una casa de convidats, on pot allotjar familiars i amics, incloent-hi els seus pares, que són visitants habituals. L'exclusivitat de la mansió, sumada a l'atractiu de la Cerdanya com a destinació de luxe, ha fet que el seu valor hagi augmentat amb el temps.

En el seu moment, l'habitatge va ser adquirit per dos milions d'euros, però el seu preu actual podria ser significativament més gran. Piqué ha trobat en aquest racó dels Pirineus l'equilibri perfecte entre privacitat i confort, un refugi on desconnectar sense renunciar a l'estil.