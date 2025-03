Albert de Mònaco i el secret que Charlène acaba de desvelar: pèls de punta

Albert de Mònaco no es deslliga de la polèmica i els rumors. Ara s'ha sabut que el casament de Charlène de Mònaco i el príncep Albert va estar a punt de no celebrar-se.

Va ser el 2011, va ser un esdeveniment seguit per la premsa de tot el món. Encara que la cerimònia va ser enlluernadora, pocs sabien el que la núvia va viure minuts abans de caminar cap a l'altar. Ara, el fotògraf Julian Lennon ha revelat detalls desconeguts sobre aquell dia.

Charlène: un moment de dubte inesperat

Charlène, exnedadora olímpica, estava en plena sessió fotogràfica quan va patir un atac d'ansietat. Lennon, el fill de John Lennon i Cynthia, va ser l'encarregat de capturar les imatges prèvies a l'enllaç. En el seu llibre ha explicat el que va passar en aquells instants.

Segons va relatar en una entrevista amb Forbes, la princesa es va quedar immòbil, mirant fixament el seu reflex. De sobte, li va confessar la seva angoixa: "Jules, no sé si puc fer això". El fotògraf, sorprès, li va preguntar a què es referia. "No puc fer-ho, no estic segura de poder fer les fotografies, hi ha massa distraccions", va respondre ella.

El paper clau del fotògraf

En aquell instant, Lennon va saber que havia de calmar-la. Li va demanar que confiés en ell i li va proposar una cosa simple: "Aquest és un moment històric; deixa'm ser només una mosca a la paret". Charlène va acceptar i, en només deu minuts, la sessió fotogràfica es va completar amb èxit.

Entre totes les imatges, n'hi va haver una que va destacar: en ella, la princesa apareix mirant-se al mirall amb expressió de dubte. Anys després, Lennon la va triar per a la portada del seu llibre. "La vaig retallar d'una determinada manera i vaig pensar: ‘Déu meu, aquí està, és la princesa Grace, és la dècada de 1950’. Així que vaig convertir totes les fotografies en blanc i negre", va explicar.

Les emocions i els rumors d'Albert de Mònaco

Les llàgrimes de Charlène durant el casament van cridar l'atenció. Molts van especular que no eren d'emoció, sinó de tristesa. No obstant això, ella ha desmentit aquestes teories, assegurant que va ser un dia ple de sentiments intensos, però no de pena.

La pressió de l'esdeveniment era enorme, i ella mateixa ho va reconèixer en el seu vuitè aniversari de noces. "Estava tan esgotada que, quan ens vam posar els anells, vaig intentar col·locar-lo a la mà equivocada. Albert em va dir: ‘Carinyo, és aquesta mà’ i jo vaig pensar: ‘Oh, Déu! Tant de bo ho haguessis dit abans!’", va recordar.

També va haver d'enfrontar rumors sobre una suposada fugida abans del casament. Al respecte, es va mostrar taxativa: "Van dir que estava fugint. On? Al costat fosc de la lluna? Ningú de fora pot imaginar quanta pressió hi havia sobre nosaltres".

Una història que continua donant de què parlar

Més d'una dècada després, les imatges d'aquell dia continuen generant interès. El que en el seu moment va ser un esdeveniment públic i protocol·lari, ara es revela com una història molt més humana. La princesa Charlène, més enllà del luxe i les aparences, va viure una jornada de nervis i incertesa abans de donar el "sí, vull".