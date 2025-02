Sofía Vergara, Paris Hilton i la gran notícia que ningú imaginava: tot està confirmat

Sofía Vergara i Paris Hilton han sorprès confirmant una informació que ningú s'imaginava: que són grans amigues. Malgrat les seves trajectòries professionals i estils de vida aparentment diferents, ambdues dones han demostrat tenir una connexió especial. Tant és així que Sofia va ser una de les convidades estrella al 44 aniversari de Paris que aquesta va celebrar a la seva exclusiva i luxosa mansió.

L'esdeveniment, al qual també van assistir celebritats com Jessica Alba i Snoop Dogg, va ser una ocasió perquè totes dues es mostressin properes. Vergara, amb la seva parella Justin Saliman, va causar sensació en posar al costat de Hilton, que va lluir un vestit multicolor que evocava els seus anys més memorables. Les xarxes socials es van inundar d'imatges d'ambdues, consolidant encara més l'amistat entre elles.

Sofía Vergara i Paris Hilton confirmen la notícia més inesperada

Sofía Vergara i Paris Hilton són dues de les figures més icòniques del glamour i la fama de Hollywood. Cadascuna ha destacat en els seus respectius àmbits i les seves vides s'han convertit en un tema d'interès per a tot el públic.

El que ningú s'esperava és que entre Sofia i Paris existís una relació d'amistat sòlida i consolidada. Elles mateixes han estat les encarregades de confirmar la notícia després de publicar nombroses instantànies en el 44 aniversari de Hilton. El seu vincle ha crescut al llarg dels anys, deixant clar que la seva relació va més enllà dels seus diferents estils de vida.

L'esdeveniment va tenir lloc a la luxosa i exclusiva mansió que Paris té a Beverly Hills, on es van reunir un gran nombre de cares conegudes. No obstant això, el més cridaner de la nit va ser la complicitat i proximitat entre Sofia i Hilton.

Tal com han compartit a les xarxes socials, la vetllada va estar plena de moments memorables. Durant la festa, Paris va compartir moments especials amb els seus amics, però la seva proximitat amb Sofia va ser notable. A més, l'actriu colombiana va ser la gran protagonista de la nit en deixar-se veure acompanyada per la seva actual parella, el cirurgià Justin Saliman.

Sofia va ballar i es va deixar portar al ritme de la música i no va desaprofitar l'ocasió per passar-s'ho d'allò més bé. Les reaccions a aquesta cimera de famosos es compten per milers i tots coincideixen que la festa va ser tot un èxit.

Sofía Vergara i Paris Hilton revelen la seva amistat

Costa posar data al moment en què els camins de Sofía Vergara i Paris Hilton es van creuar. Ambdues venen de mons totalment diferents, però el cert és que és habitual que les estrelles de Hollywood coincideixin en nombroses ocasions.

Ambdues comparteixen interessos similars i, sovint, se les veu com a figures influents en el món de l'entreteniment. L'amistat entre Vergara i Hilton s'ha forjat a través d'esdeveniments socials i projectes professionals. Han participat en esdeveniments exclusius, desfilades de moda i lliuraments de premis, on han tingut l'oportunitat d'interactuar i conèixer-se millor.

La connexió entre elles és evident i s'ha confirmat després de veure-les juntes en l'aniversari de l'empresària. A més, el fet que Vergara assistís a l'esdeveniment amb el seu nou nòvio, també afegeix un toc personal a la seva relació amb Paris. Junts, es van unir a una nit plena de rialles, balls i moments de complicitat.

Malgrat les seves diferents trajectòries, Sofia ha trobat un nexe en comú amb l'hereva de l'imperi hoteler. Un nexe que s'ha enfortit amb el pas del temps i que, per a molts, era del tot desconegut. Ara, s'ha confirmat l'amistat entre elles, sent aquesta última hora una fantasia per als seus respectius seguidors.