Impacte a 'TardeAR' pel que ha passat amb Lolita Flores i Cristina Tárrega: 'Ets una…'

El programa TardeAR ha viscut una de les seves tardes més sorprenents. Tot ha començat amb un tema que prometia ser lleuger i divertit: els perfums amb feromones per atreure el sexe oposat. Encara que el que ha cridat l'atenció ha estat la confessió de Lolita Flores sobre Cristina Tárrega després que aquesta confessés que se sentia atreta per ella: "ets una mentidera".

La dinàmica proposada per Ana Rosa Quintana ha captat l'atenció dels espectadors des del primer minut. “Amb aquest perfum suposadament ens tornem irresistibles”, ha explicat Ana Rosa amb un somriure. A la taula, diversos flascons de perfums esperaven ser provats pels col·laboradors.

Només un contenia feromones reals. Els altres eren perfums normals. La idea era comprovar si algú podia notar la diferència o si el suposat efecte era real.

Lolita Flores sorprèn a tothom en directe

Lolita Flores, sempre espontània i amb el seu característic sentit de l'humor, ha iniciat la prova posant-se un dels perfums al canell. “Jo mato les feromones”, ha dit entre rialles, provocant riallades al plató. Els seus companys, cadascun amb el seu respectiu flascó, han seguit el joc, generant un ambient distès.

Després de provar els perfums, Mario Vaquerizo ha estat el primer a fer una confessió. “Em sento atret per Javier Sardà”, ha dit amb absoluta sinceritat. La seva declaració ha desfermat les rialles de tothom, inclosa Beatriz Archidona, qui ha corroborat les paraules de Mario.

Impacte a TardeAR pel que ha passat amb Lolita Flores i Cristina Tárrega

Per la seva banda, Lolita ha pres un camí diferent. Després d'olorar diversos dels seus companys, ha declarat amb cara de desgrat: “Em vénen ganes de vomitar, em fa fatiga olorar tants perfums”.

A més, ha afegit que no se sent atreta per cap perquè només pot tolerar el seu propi perfum. Una confessió que, com és habitual en ella, ha barrejat honestedat i humor.

La situació ha donat un gir inesperat quan Cristina Tárrega, visiblement animada per la dinàmica, ha confessat: “Jo em sento atreta per Lolita Flores”. Aquesta revelació ha generat una barreja d'astorament i rialles al plató.

No obstant això, la resposta de Lolita no s'ha fet esperar. “Menteixes més que parpelleges, ets una mentidera, et conec des de petita i mai m'has posat”, ha contestat amb fermesa. El seu comentari ha causat una explosió de riallades i comentaris entre els altres col·laboradors.

El toc final l'ha posat Ana Rosa, qui ha revelat el resultat de l'experiment. “El perfum amb feromones el portava Javier Sardà”, ha confessat, deixant clar que les feromones no han tingut l'efecte esperat. Sardà, entre rialles, ha agraït el protagonisme inesperat de la tarda.

L'escena ha deixat moments memorables i ha estat comentada àmpliament a les xarxes, on els espectadors han destacat la química i la naturalitat de l'equip. Un altre èxit per al programa, que ha sabut transformar un tema lleuger en una tarda plena de rialles i confessions inesperades.