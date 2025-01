Zinedine Zidane lo rechazó, Laporta ata su fichaje para el Barça: 'Es el nuevo Pedri'

El Barça de Laporta ha salido reforzado tras ganar la Supercopa y, por consiguiente, ya vuelve a acaparar millones de miradas tras golear al Real Madrid, anteriormente liderado por Zinedine Zidane. Precisamente Zinedine Zidane fue quien rechazó el fichaje de una joven perla mundial que, salvo sorpresa de última hora, fichará por el Barça este mismo mercado de fichajes de invierno. Dicho jugador, que no convenció a Zinedine Zidane cuando entrenaba al Madrid, recuerda mucho a Pedri y se unirá al Barça tras ser convencido por Joan Laporta, mandamás del club culer.

El Barça se lleva el fichaje del nuevo Pedri: de ser rechazada por Zinedine Zidane a ser convencido por Laporta

Zinedine Zidane rechazó, hace algunas temporadas, el fichaje de Yeremay Hernández, atacante del Deportivo de la Coruña, club que milita en Segunda División española. Ahora el Barça, liderado por Laporta, ha espabilado para cerrar a Hernández, que cuenta con ofertas de muchos clubes de Primera División: ha escogido fichar por el Barça, está confirmado. Yeremay recuerda mucho a Pedri, pues también llegará al Barça muy joven y tras brillar en la categoría de plata: Laporta lo confirma, Zinedine Zidane le rechazó y ahora será culer.