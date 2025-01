Vicky López explica tota la veritat sobre Lamine Yamal: 'Li dic que està...'

El FC Barcelona pot presumir de tenir a les seves files dos dels talents joves més brillants del futbol mundial. Lamine Yamal, en l'equip masculí, i Vicky López, en el femení.

Tots dos jugadors han donat de què parlar en els últims mesos després de conquerir els prestigiosos premis Golden Boy i Golden Girl, respectivament. La coincidència dels seus èxits no només reforça el present del club, sinó que apunta a un futur prometedor en ambdues categories.

Vicky López brilla al camp

El passat cap de setmana, Vicky López va tornar a demostrar per què és considerada una de les grans promeses del futbol femení. La futbolista va ser clau en la victòria del Barça Femení davant el Levante Badalona, anotant un gol i deixant detalls de qualitat.

Tanmateix, el seu protagonisme no es va limitar al terreny de joc. A la zona mixta, López va sorprendre en parlar sobre el seu amic, Lamine Yamal, deixant clar l'admiració mútua que existeix entre ambdós.

Els elogis cap al seu amic

Quan se li va preguntar per Yamal, Vicky no va escatimar en elogis: "Em fixo molt en ell. Veure'l jugar i com juga, sempre li dic que està boig i que ho segueixi estant molts anys més". Per a la jugadora, el talent de Lamine Yamal és inspirador, fins al punt que l'utilitza com una referència per millorar en el seu propi joc.

Tot i no parlar diàriament, López va afirmar que mantenen una "molt bona relació". "És el millor actualment", va afegir, deixant clara l'admiració que sent pel seu company de club.

Una amistat que transcendeix el camp

La connexió entre Vicky López i Lamine Yamal va més enllà del futbol. Tots dos comparteixen no només club, sinó també una història d'èxit que els col·loca com a figures destacades de la seva generació.

"L'apreto perquè sigui millor, però ell també m'ajuda a millorar", va confessar la internacional espanyola. Aquesta relació de suport mutu és un reflex de la filosofia del Barça, que fomenta la unió i la superació entre els seus talents més joves.

El present i el futur del Barça

Amb tan sols 16 anys, Lamine Yamal ja ha deixat empremta en el primer equip del FC Barcelona, mentre que Vicky López, de 17, continua trencant barreres en el futbol femení. Les seves trajectòries són un clar exemple del nivell que la Masia continua produint, consolidant-se com una pedrera de referència a nivell mundial.

Tots dos futbolistes representen l'esperança i l'ambició d'un club que continua creixent i que té en ells dues figures clau per al seu futur. Com va dir Vicky López, “Lamine està boig”, però és precisament aquesta passió i genialitat el que promet portar el Barça a noves metes.