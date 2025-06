Millor i més barat que Marcus Rashford: Hansi Flick dona llum verda a l'ex del Betis

Marcus Rashford s'ha convertit en un dels grans objectius del Barça per reforçar el seu atac. L'extrem anglès, propietat del Manchester United, busca canviar de club, però només accepta anar al Camp Nou. Deco ja va intentar tancar el seu fitxatge el passat mes de gener, però finalment va sortir cedit a l'Aston Villa.

Durant la segona meitat de la temporada, Marcus Rashford ha mostrat un rendiment acceptable sota la direcció d'Unai Emery. En 26 partits ha anotat 4 gols i ha repartit 4 assistències: una xifra que milloraria segur amb Hansi Flick al capdavant. El tècnic alemany somia amb la seva incorporació, però és conscient de les elevades pretensions del Manchester United, que demana 40 milions per deixar sortir el ràpid extrem anglès.

Hansi Flick frena el fitxatge de Marcus Rashford

Davant l'elevada xifra exigida pel Manchester United, Hansi Flick ha decidit aturar el fitxatge de Marcus Rashford. Considera que pagar 40 milions per un jugador que no ha rendit al seu màxim nivell recentment és un risc. Flick vol eficiència i qualitat a un preu raonable, així que ha canviat d'objectiu i s'ha fixat en un atacant que ha brillat al Betis aquesta temporada.

No obstant això, Hansi Flick no ha tancat les portes al Manchester United. Sap que la negociació de Marcus Rashford pot obrir altres vies més interessants. En aquest context, Flick ha demanat avaluar un altre jugador, també del United, però amb un passat recent a LaLiga, concretament al Betis.

Antony: l'ex del Betis que convenç Hansi Flick

El nom que ha guanyat força és Antony, l'extrem brasiler que ha jugat la segona meitat d'aquesta temporada cedit al Betis. A diferència de Marcus Rashford, Antony ha deixat una impressió molt més positiva a Espanya. En 26 partits ha marcat 9 gols i ha donat 5 assistències, xifres que avalen el seu gran impacte.

Antony va arribar a Sevilla al gener i ràpidament va connectar amb l'afició verd-i-blanca. La seva velocitat, desequilibri i capacitat golejadora han estat decisius per al Betis aquesta temporada. Aquests atributs no han passat desapercebuts per a Hansi Flick, que veu en Antony una opció molt interessant per al Barça.

El Manchester United ha fixat un preu de 30 milions per Antony, deu milions menys que per Marcus Rashford. Aquesta diferència econòmica i el rendiment demostrat fan que el brasiler sigui una alternativa més viable per al Barça. A més, Antony té l'experiència recent a LaLiga, cosa que facilita la seva adaptació a l'estil de joc culer.