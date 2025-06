Ferran Torres li diu a la ovella negra del Barça: 'Al València hi estaràs molt bé'

La temporada del Barça ha estat per emmarcar. Les grans estrelles, com Lamine Yamal i Pedri, han tirat del carro en els moments clau. A més, Hansi Flick també ha recuperat jugadors que semblaven perduts, com Raphinha o Frenkie de Jong.

El rendiment general ha estat tan positiu que fins i tot els menys habituals han aportat. Eric Garcia i Ferran Torres han tingut una participació fonamental en l'esquema culer. En especial, el cas de Ferran Torres mereix una anàlisi detallada per la seva progressió i pes a l'equip: la seva evolució ha estat clau per entendre els èxits de la temporada.

Ferran Torres passa de suplent a pilar fonamental del Barça

Ferran Torres va començar la temporada sent un dels jugadors menys utilitzats per Hansi Flick. Tanmateix, el seu bon rendiment li va fer guanyar protagonisme i fins i tot va asseure Lewandowski en alguns partits. Amb 19 gols i 7 assistències, Ferran ha demostrat ser imprescindible per al Barça.

Això sí, a causa de la seva bona campanya, els rumors sobre una possible sortida no han cessat. Equips com Aston Villa i AC Milan han mostrat interès, però Hansi Flick ha frenat qualsevol operació. El seu missatge és clar: Ferran Torres no es mou, continuarà sent part del projecte culer.

No tots tindran tanta sort com Ferran Torres

Mentre Ferran Torres es consolida, un altre jugador del Barça viu una realitat molt diferent. Iñaki Peña, tercer porter de l'equip, ha caigut en l'ostracisme absolut. La seva manca de minuts ha generat molta tensió al vestidor culer aquesta temporada, tanta que la seva sortida ja ha estat confirmada, ara només falta conèixer el destí.

Celta i Galatasaray van mostrar interès en el passat, però en les últimes hores ha sorgit una nova opció. El València, que busca un porter per suplir la baixa de Mamardashvili, ha posat els ulls en Iñaki Peña. L'oferta ha arribat fins a Ferran Torres, natural de València, qui li ha aconsellat anar a Mestalla.

Ferran Torres i el seu consell per a Iñaki Peña

Ferran Torres sap que el València és un entorn més adequat per a Iñaki Peña. Allà podrà recuperar la confiança i jugar amb regularitat, quelcom imprescindible per a la seva carrera. A més, cal recordar que l'actual porter del Barça és natural d'Alacant, per la qual cosa segur que li agradaria jugar a Mestalla.

El Barça i el València estan en negociacions, i el futur de Peña sembla encaminat cap a Mestalla. La possible marxa seria beneficiosa per a totes les parts: el porter busca minuts, el València reforça la porteria i el Barça ajusta la seva plantilla.