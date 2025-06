Última hora, Zinedine Zidane vol fitxar Fermín López: 'Adeu Barça, li donen 100M€'

El Barça busca generar marge salarial per fitxar Nico Williams i, per tant, haurà de vendre diferents futbolistes per poder aconseguir-ho. Fermín López és un dels que està millor posicionat per sortir del Barça durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. El migcampista ofensiu de Huelva, que va renovar fins al 2029 amb el Barça, té molt de mercat i no és titular indiscutible, motiu pel qual té opcions de ser traspassat aquest estiu.

Fermín López vol seguir al Barça, però té una oferta molt temptadora: l'Aràbia i Zinedine Zidane l'esperen amb un contracte de 100 milions d'euros per 5 temporades. Dit d'una altra manera, Fermín López passaria a cobrar 20 milions nets per curs, unes quantitats que només cobren les grans estrelles europees, com per exemple Robert Lewandowski. El Barça sap que Fermín López és una peça indispensable per a Flick, però també reconeix que, si arriba una oferta molt temptadora, haurà d'acceptar-la per poder generar espai per a Nico Williams.

A l'Aràbia estan disposats a tot per Fermín López, que ja s'ha comunicat amb Zidane per estudiar una possible sortida del Barça. Fermín López sap que no serà titular i que, amb l'arribada de Nico Williams, perdrà molt protagonisme, sobretot en els partits importants de la temporada. Flick compta amb Fermín López i ha estat molt clar amb el de Huelva: si es queda al Barça jugarà, però és molt probable que els seus minuts siguin escassos.

Darrera hora, Zinedine Zidane vol fitxar Fermín López: 'Adeu Barça, li donen 100M€'

Fermín López té contracte en vigor fins al 2029, però el Barça considera que, si arriba una bona oferta, és dels jugadors que més opcions té de sortir aquest estiu. ""El mercat de fitxatges està que crema, així que qualsevol moviment es pot donar, sobretot si apareixen llegendes com Zinedine Zidane"", expliquen fonts del Barça a 'e-Notícies'. L'Aràbia fa setmanes que tanteja Zinedine Zidane, qui té moltes opcions d'acceptar una oferta de l'Al-Nassr.

És, precisament l'Al-Nassr, qui vol fer-se amb el fitxatge de Fermín López, que percebria un sou fora de mercat. A l'Aràbia estan disposats a pagar 90 milions d'euros per Fermín López i, a més, el jugador de Huelva cobraria 20 milions nets per temporada, unes xifres d'absolut rècord.

El Barça assumeix que l'estiu serà llarg i directius del club culer asseguren que la carpeta de Fermín López donarà de què parlar. El mercat de fitxatges està que crema i l'últim capítol en clau Barça ha estat protagonitzat per Zinedine Zidane, qui busca fer-se amb el fitxatge de Fermín López pròximament.