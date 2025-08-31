Xabi Alonso ho necessita i només té una oportunitat més: fitxatge d'or
El migcampista del Manchester United agrada molt al Reial Madrid
El futur de Kobbie Mainoo, migcampista del Manchester United, continua sent incert. El club anglès està disposat a cedir-lo si el jugador així ho desitja, però només sota certes condicions.
La primera és que la cessió sigui simple, és a dir, sense opció de compra per al club que el rebi. A més, el Manchester United exigeix que el club que l'aculli assumeixi la totalitat de la seva fitxa salarial.
Aquestes condicions reflecteixen la intenció del United de no perdre completament Mainoo, però també d'assegurar que el jugador tingui oportunitats de jugar regularment en un altre equip.
Tot i que s'ha esmentat el Real Madrid com a possible destí, no sembla que Florentino Pérez estigui disposat a moure fitxa en aquest moment.
Això es deu al fet que, per ara, està satisfet amb la plantilla actual, cosa que ha fet que comenci a mirar cap a possibles fitxatges de cara a la pròxima campanya.
El futur de Kobbie Mainoo en l'aire
Amb només 20 anys i un valor de mercat de 50 milions d'euros, Kobbie Mainoo és considerat una de les promeses més destacades de la Premier League.
Tot i que té contracte amb el Manchester United fins al 2027, el jove migcampista britànic no ha tingut minuts en els primers partits i està buscant una sortida temporal que li permeti desenvolupar-se.
Segons informacions de Fabrizio Romano, Mainoo ja ha comunicat al United el seu desig de ser cedit aquest estiu, amb la intenció de tenir més protagonisme i guanyar experiència.
El Real Madrid, tot i que segueix de prop la seva evolució, no sembla estar decidit a fitxar-lo de manera immediata. En aquest context, encara no està clar si Kobbie Mainoo serà una prioritat, especialment amb altres jugadors que també estan en el punt de mira de Florentino Pérez.
La cessió, la millor opció per a Kobbie Mainoo
La cessió sembla ser la millor opció tant per a Mainoo com per al Manchester United. El jugador busca minuts de joc per continuar creixent com a futbolista i assolir el seu màxim potencial, una cosa que no pot aconseguir en la seva situació actual al United.
Per al club anglès, cedir-lo sense perdre'l definitivament els permet continuar comptant amb ell en el futur.
El destí de Kobbie Mainoo encara està per decidir, però les pròximes setmanes seran clau perquè el migcampista aconsegueixi trobar un lloc per brillar.
Mentrestant, el Real Madrid observa atentament, però el seu enfocament continua sent a llarg termini. Per ara, Florentino Pérez segueix centrat en un futur una mica més llunyà.
